Amici 25, anticipazioni della puntata del 19 ottobre: ospiti, gare ed esiti delle sfide

La nuova puntata di Amici 25 è stata registrata oggi al Centro Titanus Elios: in studio giudici e ospiti speciali, nuove esibizioni e momenti emozionanti. Ecco cosa vedremo domenica 19 ottobre su Canale 5.

Oggi, giovedì 16 ottobre, presso il Centro Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento andrà in onda domenica 19 ottobre alle ore 14:00 su Canale 5. Di seguito trovate tutte le anticipazioni di ciò che è accaduto in studio: attenzione, perché contengono spoiler di quanto vedremo in tv. Le informazioni arrivano, come di consueto, da Superguida TV.

Ospiti e giudici della puntata

In studio, questa settimana, sono arrivati due ex allievi del talent show: Irama - vincitore di Amici 17, giudice della gara di canto e Anbeta - seconda classificata ad Amici 2- giudice della gara di ballo.

Come ospiti musicali si sono esibiti lo stesso Irama e Chiamamifaro. Il primo ha incantato il pubblico eseguendo Tutto tranne questo, brano tratto dal suo nuovo album, accompagnato da violino e violoncello. Chiamamifaro - allieva di Amici 24 - invece, ha portato sul palco il singolo Foglie.

Sfide e rischio eliminazione

Settimana intensa per gli alunni della scuola: diverse sfide si sono concluse, mentre altri restano a rischio eliminazione dopo la registrazione di oggi.

Michelle ha superato la sfida già in settimana, vista nel daytime del 15 ottobre. La sua prova, proposta da Anna Pettinelli , ha generato un acceso battibecco con Lorella Cuccarini .

Opi vince la sfida contro Emanuele , esibendosi con il suo inedito. Lo sfidante ha cantato Urlo e non mi senti e Sway. Giudice: Carlo Di Francesco .

Alex batte Michele , ballando in coppia con Alessia sulle note di Take on me, e poi da solo con Hey ma. Giudice: Francesca Tocca .

Alessio vince la sua sfida.

A rischio eliminazione restano: Michelle, Alex, Matilde e Frasa, arrivati nelle ultime posizioni dopo le esibizioni di oggi. Per Frasa, sarà Rudy Zerbi a scegliere lo sfidante.

Riccardo è nella squadra di Rudy Zerbi

Gara di canto: le interpretazioni degli allievi ed i giudizi di Irama e dei professori

Gard canta Don't stop believing: tanti complimenti da tutti.

canta Don't stop believing: tanti complimenti da tutti. Penelope interpreta Scrivimi: Irama le riconosce un timbro bellissimo ma la invita a dare più dinamica.

interpreta Scrivimi: Irama le riconosce un timbro bellissimo ma la invita a dare più dinamica. Valentina canta Try: Irama apprezza molto il suo stile.

canta Try: Irama apprezza molto il suo stile. Riccardo esegue Non ho paura di Fiorella Mannoia: Irama vorrebbe ascoltare un suo inedito, ma gli consiglia più varietà nelle intenzioni. Pettinelli e Cuccarini restano perplesse.

esegue Non ho paura di Fiorella Mannoia: Irama vorrebbe ascoltare un suo inedito, ma gli consiglia più varietà nelle intenzioni. Pettinelli e Cuccarini restano perplesse. Plasma si scatena con Let's get it started.

si scatena con Let's get it started. Flavia canta Think: Lorella e Rudy non la trovano coinvolgente, Irama concorda solo in parte.

Michele si esibisce con Sognami. Secondo Rudy Zerbi, il brano era al di fuori della sua comfort zone e l'esecuzione non è risultata convincente.

Michelle interpreta Call Me. Per Irama, la cantante si è fatta distrarre dall'uso della sedia durante l'esibizione: ha riflettuto troppo.

Frasa canta Per te di Ernia. Gli viene riconosciuto che il pezzo richiedeva un'interpretazione difficile, ma deve assolutamente migliorare l'intonazione. Secondo Zerbi, non è ancora il momento giusto per lui: non riesce a tenere il passo con gli altri e deve chiarire a sé stesso quale direzione artistica intende seguire.

Come di consueto, non sono stati annunciati i terzultimi e penultimi posti in classifica.

Gara di ballo: le esibizioni degli allievi

Alessio balla con Giulia su 4 Minutes.

balla con su 4 Minutes. Emiliano si esibisce con Francesco .

si esibisce con . Pierpaolo danza su Cuore rotto.

danza su Cuore rotto. Anna balla con Isobel su Hollaback Girl.

balla con su Hollaback Girl. Maria Rosaria su Échame la culpa.

su Échame la culpa. Matilde con Francesco su Una notte a Napoli.

con su Una notte a Napoli. Alex balla con Mattia su Everybody Needs Somebody.

Assente Tommaso, probabilmente per motivi di salute. Come di consueto, non sono stati annunciati i terzultimi e penultimi posti delle due classifiche.

Prove corali di canto e ballo

Due corali hanno animato la puntata: