Amici 25, anticipazioni della puntata del 19 ottobre: ospiti, gare ed esiti delle sfide

Oggi, giovedì 16 ottobre, presso il Centro Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento andrà in onda domenica 19 ottobre alle ore 14:00 su Canale 5. Di seguito trovate tutte le anticipazioni di ciò che è accaduto in studio: attenzione, perché contengono spoiler di quanto vedremo in tv. Le informazioni arrivano, come di consueto, da Superguida TV.
Ospiti e giudici della puntata
In studio, questa settimana, sono arrivati due ex allievi del talent show: Irama - vincitore di Amici 17, giudice della gara di canto e Anbeta - seconda classificata ad Amici 2- giudice della gara di ballo.
Come ospiti musicali si sono esibiti lo stesso Irama e Chiamamifaro. Il primo ha incantato il pubblico eseguendo Tutto tranne questo, brano tratto dal suo nuovo album, accompagnato da violino e violoncello. Chiamamifaro - allieva di Amici 24 - invece, ha portato sul palco il singolo Foglie.
Sfide e rischio eliminazione
Settimana intensa per gli alunni della scuola: diverse sfide si sono concluse, mentre altri restano a rischio eliminazione dopo la registrazione di oggi.
-
Michelle ha superato la sfida già in settimana, vista nel daytime del 15 ottobre. La sua prova, proposta da Anna Pettinelli, ha generato un acceso battibecco con Lorella Cuccarini.
-
Opi vince la sfida contro Emanuele, esibendosi con il suo inedito. Lo sfidante ha cantato Urlo e non mi senti e Sway. Giudice: Carlo Di Francesco.
-
Alex batte Michele, ballando in coppia con Alessia sulle note di Take on me, e poi da solo con Hey ma. Giudice: Francesca Tocca.
-
Alessio vince la sua sfida.
A rischio eliminazione restano: Michelle, Alex, Matilde e Frasa, arrivati nelle ultime posizioni dopo le esibizioni di oggi. Per Frasa, sarà Rudy Zerbi a scegliere lo sfidante.
Gara di canto: le interpretazioni degli allievi ed i giudizi di Irama e dei professori
- Gard canta Don't stop believing: tanti complimenti da tutti.
- Penelope interpreta Scrivimi: Irama le riconosce un timbro bellissimo ma la invita a dare più dinamica.
- Valentina canta Try: Irama apprezza molto il suo stile.
- Riccardo esegue Non ho paura di Fiorella Mannoia: Irama vorrebbe ascoltare un suo inedito, ma gli consiglia più varietà nelle intenzioni. Pettinelli e Cuccarini restano perplesse.
- Plasma si scatena con Let's get it started.
-
Flavia canta Think: Lorella e Rudy non la trovano coinvolgente, Irama concorda solo in parte.
-
Michele si esibisce con Sognami. Secondo Rudy Zerbi, il brano era al di fuori della sua comfort zone e l'esecuzione non è risultata convincente.
-
Michelle interpreta Call Me. Per Irama, la cantante si è fatta distrarre dall'uso della sedia durante l'esibizione: ha riflettuto troppo.
-
Frasa canta Per te di Ernia. Gli viene riconosciuto che il pezzo richiedeva un'interpretazione difficile, ma deve assolutamente migliorare l'intonazione. Secondo Zerbi, non è ancora il momento giusto per lui: non riesce a tenere il passo con gli altri e deve chiarire a sé stesso quale direzione artistica intende seguire.
Come di consueto, non sono stati annunciati i terzultimi e penultimi posti in classifica.
Gara di ballo: le esibizioni degli allievi
- Alessio balla con Giulia su 4 Minutes.
- Emiliano si esibisce con Francesco.
- Pierpaolo danza su Cuore rotto.
- Anna balla con Isobel su Hollaback Girl.
- Maria Rosaria su Échame la culpa.
- Matilde con Francesco su Una notte a Napoli.
- Alex balla con Mattia su Everybody Needs Somebody.
Assente Tommaso, probabilmente per motivi di salute. Come di consueto, non sono stati annunciati i terzultimi e penultimi posti delle due classifiche.
Prove corali di canto e ballo
Due corali hanno animato la puntata:
- Ballo: coreografia di Angelo Recchia sulle note di Days Are Over dei The Dog.
- Canto: i ragazzi si sono cimentati con Credo negli esseri umani, Africa e Tuta Gold.