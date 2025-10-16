Amici 25, anticipazioni della puntata del 19 ottobre: ospiti, gare ed esiti delle sfide

La nuova puntata di Amici 25 è stata registrata oggi al Centro Titanus Elios: in studio giudici e ospiti speciali, nuove esibizioni e momenti emozionanti. Ecco cosa vedremo domenica 19 ottobre su Canale 5.

Oggi, giovedì 16 ottobre, presso il Centro Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento andrà in onda domenica 19 ottobre alle ore 14:00 su Canale 5. Di seguito trovate tutte le anticipazioni di ciò che è accaduto in studio: attenzione, perché contengono spoiler di quanto vedremo in tv. Le informazioni arrivano, come di consueto, da Superguida TV.

Ospiti e giudici della puntata

In studio, questa settimana, sono arrivati due ex allievi del talent show: Irama - vincitore di Amici 17, giudice della gara di canto e Anbeta - seconda classificata ad Amici 2- giudice della gara di ballo.

Come ospiti musicali si sono esibiti lo stesso Irama e Chiamamifaro. Il primo ha incantato il pubblico eseguendo Tutto tranne questo, brano tratto dal suo nuovo album, accompagnato da violino e violoncello. Chiamamifaro - allieva di Amici 24 - invece, ha portato sul palco il singolo Foglie.

Sfide e rischio eliminazione

Settimana intensa per gli alunni della scuola: diverse sfide si sono concluse, mentre altri restano a rischio eliminazione dopo la registrazione di oggi.

  • Michelle ha superato la sfida già in settimana, vista nel daytime del 15 ottobre. La sua prova, proposta da Anna Pettinelli, ha generato un acceso battibecco con Lorella Cuccarini.

  • Opi vince la sfida contro Emanuele, esibendosi con il suo inedito. Lo sfidante ha cantato Urlo e non mi senti e Sway. Giudice: Carlo Di Francesco.

  • Alex batte Michele, ballando in coppia con Alessia sulle note di Take on me, e poi da solo con Hey ma. Giudice: Francesca Tocca.

  • Alessio vince la sua sfida.

A rischio eliminazione restano: Michelle, Alex, Matilde e Frasa, arrivati nelle ultime posizioni dopo le esibizioni di oggi. Per Frasa, sarà Rudy Zerbi a scegliere lo sfidante.

Gara di canto: le interpretazioni degli allievi ed i giudizi di Irama e dei professori

  • Gard canta Don't stop believing: tanti complimenti da tutti.
  • Penelope interpreta Scrivimi: Irama le riconosce un timbro bellissimo ma la invita a dare più dinamica.
  • Valentina canta Try: Irama apprezza molto il suo stile.
  • Riccardo esegue Non ho paura di Fiorella Mannoia: Irama vorrebbe ascoltare un suo inedito, ma gli consiglia più varietà nelle intenzioni. Pettinelli e Cuccarini restano perplesse.
  • Plasma si scatena con Let's get it started.

  • Flavia canta Think: Lorella e Rudy non la trovano coinvolgente, Irama concorda solo in parte.

  • Michele si esibisce con Sognami. Secondo Rudy Zerbi, il brano era al di fuori della sua comfort zone e l'esecuzione non è risultata convincente.

  • Michelle interpreta Call Me. Per Irama, la cantante si è fatta distrarre dall'uso della sedia durante l'esibizione: ha riflettuto troppo.

  • Frasa canta Per te di Ernia. Gli viene riconosciuto che il pezzo richiedeva un'interpretazione difficile, ma deve assolutamente migliorare l'intonazione. Secondo Zerbi, non è ancora il momento giusto per lui: non riesce a tenere il passo con gli altri e deve chiarire a sé stesso quale direzione artistica intende seguire.

Come di consueto, non sono stati annunciati i terzultimi e penultimi posti in classifica.

Gara di ballo: le esibizioni degli allievi

  • Alessio balla con Giulia su 4 Minutes.
  • Emiliano si esibisce con Francesco.
  • Pierpaolo danza su Cuore rotto.
  • Anna balla con Isobel su Hollaback Girl.
  • Maria Rosaria su Échame la culpa.
  • Matilde con Francesco su Una notte a Napoli.
  • Alex balla con Mattia su Everybody Needs Somebody.

Assente Tommaso, probabilmente per motivi di salute. Come di consueto, non sono stati annunciati i terzultimi e penultimi posti delle due classifiche.

Prove corali di canto e ballo

Due corali hanno animato la puntata:

  • Ballo: coreografia di Angelo Recchia sulle note di Days Are Over dei The Dog.
  • Canto: i ragazzi si sono cimentati con Credo negli esseri umani, Africa e Tuta Gold.