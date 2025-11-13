Amici 25, anticipazioni puntata del 16 novembre: esiti delle sfide, ospiti e novità dagli allievi

Una nuova registrazione di Amici 25 negli studi Elios di Roma ha portato tante emozioni con cinque cantanti che hanno presentato i loro inediti. Quattro alunni in sfida e l'esito della verifica di Opi.

Una nuova registrazione di Amici 25 si è svolta oggi, giovedì 13 novembre 2025, negli studi Elios di Roma. La puntata andrà in onda domenica 16 novembre su Canale 5. Le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews, e svelano una giornata ricca di sfide, gare e grandi ospiti musicali.

I giudici e gli ospiti musicali della puntata

A giudicare le gare di canto e ballo sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan per la categoria canto, mentre per il ballo il compito è toccato a Giuseppe Gioffrè e Elena D'Amario Mariottini. Durante la registrazione, il pubblico ha potuto assistere anche a due esibizioni live molto attese. Il primo ospite è stato Ermal Meta, che ha cantato Io ti conosco accompagnato da una suggestiva coreografia di Elena e Francesco. Il secondo ospite musicale è stato Eddie Brock, che ha presentato il suo brano Non è mica te, ricevendo l'applauso del pubblico in studio.

Michelle e Pierpaolo vincono la sfida, Paola assente

Tra le prime protagoniste della registrazione troviamo Michelle, che ha confermato la sua permanenza nella scuola vincendo la sfida, già andata in onda nel daytime di mercoledì 12 novembre. Anche Pierpaolo ha superato con successo la sua sfida, mentre Paola non ha potuto partecipare perché assente in puntata.

Opi supera la verifica: resta nella scuola

Dopo le gare, è arrivato il momento della verifica di Opi, chiamato a convincere i professori per restare nel talent. L'allievo ha presentato due brani, uno di Ligabue e uno di Emma Marrone. Anna Pettinelli non gli ha concesso alcuna sufficienza, mentre Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi lo hanno promosso. Tra i due professori si è acceso un breve dibattito, ma alla fine Opi resta nella scuola.

Opi

Maria Rosaria in sfida con Damiano: cresce la ballerina

La puntata si è aperta con la sfida tra Maria Rosaria e Damiano. Entrambi hanno portato due coreografie: Maria Rosaria ha ballato la prima da sola sulle note di Maschio di Annalisa e la seconda in coppia con Mattia, mentre Damiano si è esibito da solo in entrambe. Le sfide sembrano fare bene alla ballerina, che ha commentato: "Spero di ballare bene anche durante la gara".

Gara canto: trionfa Gard, Michelle chiude la classifica

La gara di canto ha visto grande impegno da parte di tutti gli allievi. Ecco la classifica settimanale:

Gard

Valentina , con La Cura (assegnata da Lorella Cuccarini)

, con La Cura (assegnata da Lorella Cuccarini) Michele , con I Survive di Capaldi

, con I Survive di Capaldi Angie (Paracetamolo di Calcutta)

(Paracetamolo di Calcutta) Plasma

terzultimo e penultimo posto: Flavia e Riccardo (Sono solo parole di Noemi) - Riccardo si è offerto per la sfida

e (Sono solo parole di Noemi) - Riccardo si è offerto per la sfida ultimo posto: Michelle, con ...Baby One More Time di Britney Spears

Gara ballo: Alex conquista il primo posto

La gara di ballo ha visto primeggiare Alex, che ha danzato con Alessia sulle note di Bailando.La classifica completa:

Alex

Ex Equo: Anna (con Elena) ed Emiliano che ha ballato con Francesco su Pregherò

(con Elena) ed che ha ballato con Francesco su Pregherò penultimo e terzultimo posto: Alessio (con Giulia, su Ex di Irama ed Elodie) e Pierpaolo

(con Giulia, su Ex di Irama ed Elodie) e ultimo posto:Maria Rosaria (con Mattia)

In sfida la prossima settimana: Ballo: Maria Rosaria e Pierpaolo. Canto: Michelle e Riccardo

Inediti presentati: cinque nuovi brani in puntata

Spazio anche alla musica originale: sono stati presentati cinque nuovi inediti degli allievi, molto apprezzati dal pubblico. Gli altri inediti verranno presentati nella prossima settimana.

Michelle - Gipsy

- Gipsy Gard - Inferno

- Inferno Angie - Poco, poco

- Poco, poco Plasma - Perdere te

- Perdere te Opi - Fahrenheit

Compiti dei professori: Alessio sotto esame

Alessio ha affrontato il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, lo stesso dato in precedenza ad Alex. La maestra lo ha valutato con un 5,5, giudicandolo insufficiente ma non grave. Emanuel Lo, invece, ha espresso un parere più positivo, considerandolo sufficiente.