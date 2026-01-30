Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola

Tra sfide serrate, passi di danza e performance canore, la scuola di Amici 25 accoglie un nuovo talento mentre un'allieva lascia la competizione tra lacrime e applausi: ecco cosa vedremo domenica 1 febbraio.

Oggi, 30 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25. La messa in onda è prevista per domenica 1 febbraio. Ospiti musicali del talent show di Maria De Filippi saranno Giorgia, l'ex allievo Petit e Mimi. La puntata, che vedremo è stata ricca di tensione, soprattutto per la categoria danza, che ha visto un addio inaspettato e un nuovo ingresso nella scuola. Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews. La news contiene spoiler.

Lo shock: Maria Rosaria eliminata

Il momento più difficile della registrazione ha riguardato Maria Rosaria, ballerina del team di Alessandra Celentano. L'allieva ha dovuto affrontare una sfida giudicata dall'ex professionista Francesca Tocca.

La sfida: Un confronto serrato basato su passi a due . Lo sfidante ha ballato con Alessia, mentre Maria Rosaria si è esibita con Mattia Zenzola.

Un confronto serrato . Lo sfidante ha ballato con Alessia, mentre Maria Rosaria si è esibita con Mattia Zenzola. Il verdetto: Nonostante le linee e il talento riconosciuto, la Tocca ha assegnato la vittoria allo sfidante di latino-americano , sostenendo che a Maria Rosaria sia "mancato qualcosa".

Nonostante le linee e il talento riconosciuto, la Tocca ha assegnato la vittoria allo , sostenendo che a Maria Rosaria sia "mancato qualcosa". L'addio: Tra le lacrime, l'allieva ha espresso il rammarico per non aver potuto mostrare il suo valore in vista del Serale. Maria De Filippi ha cercato di consolarla, ricordandole la sua giovanissima età e il futuro brillante che l'aspetta.

Maria Rosaria

Gara Canto: Elena domina, Gard rischia

La gara di canto è stata giudicata da Albano e Jake La Furia. La classifica finale ha visto Elena al primo posto, l'allieva ha bissato il successo della settimana scorsa. Ultimo posto per Gard che andrà in sfida la prossima settimana insieme a Plasma.

La classifica della settimana

Primo posto : Elena

Secondo posto : Michele e Valentina

Terzo posto : Lorenzo

Quarto posto : Caterina

Quinto posto : Riccardo e Angie

Sesto e settimo posto : Opi e Plasma (quest'ultimo va ufficialmente sfida)

Ultimo posto: Gard (ufficialmente sfida)

Gara Ballo: Alex brilla, Kiara in bilico

La gara di ballo è stata giudicata da Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè. Alex, allievo di Veronica Peparini, si è guadagnato la prima posizione. In coda alla classifica ci sono Giulia e Kiara che vedremo in sfida la prossima settimana.

La classifica della settimana

Primo posto : Alex

Secondo posto : Emiliano

Terzo posto : Simone

Quarto posto : Alessio

Quinto posto : Giulia (in sfida)

Ultimo posto: Kiara (in sfida)

Ospiti e momenti speciali

La puntata di domenica sarà una vera festa per le orecchie. In studio torneranno:

Giorgia : Un ritorno sempre graditissimo per la cantante e conduttrice.

: Un ritorno sempre graditissimo per la cantante e conduttrice. Petit : L'ex allievo torna a casa per presentare nuova musica.

: L'ex allievo torna a casa per presentare nuova musica. Mimi: Protagonista musicale della puntata ed ex protagonista di X Factor.

Da segnalare un momento di curiosità tecnica: durante la sfida di ballo, Francesca Tocca ha spiegato a Maria di aver giudicato basandosi esclusivamente sulla tecnica pura, data la diversità degli stili in gara.