Amici 24: Maria De Filippi avrà come concorrente il figlio di un famoso regista

Per la nuova edizione di Amici Maria De Filippi potrebbe avere in serbo per il suo pubblico un partecipante decisamente speciale, ma di chi si tratta?

Amici è uno di quei programmi televisivi che ormai rappresentano un appuntamento fisso per milioni di telespettatori da più di dieci anni ormai. Questo grazie non solo alla conduzione di Maria De Filippi, ma anche per merito di tutti quei partecipanti che ogni anno si mettono in gioco per regalare al pubblico mille emozioni. In tal senso, ovviamente, la nuova edizione sembra che non farà eccezioni.

Amici: chi è la nuova conquista di Maria De Filippi?

Tutti conoscono film come: Alla ricerca della felicità, Sette Anime o L'ultimo Bacio, così come in molti sanno che il merito del successo di queste pellicole si deve in gran parte al loro regista Gabriele Muccino. Proprio quest'ultimo ha un secondogenito di nome Ilan, e pare che sia proprio lui il giovane cantante che, almeno secondo quanto riportato da Dagospia, sarà destinato ad entrare a far parte della famiglia di Amici in qualità di concorrente.

Tuttavia ancora c'è un ostacolo che separa il giovane cantante dall'ambito ingresso, infatti quest'ultimo deve ancora affrontare lo step finale che lo porterà poi a indossare la famosa maglia. Ilan dovrà mostrare il suo talento davanti ai giudici in diretta televisiva, dimostrando tutta la sua volontà di fare strada nel settore a soli diciannove anni. Il ragazzo aveva già tentato la via del successo, sfiorando la partecipazione a Sanremo giovani e partecipando al film del padre Gli anni più belli.