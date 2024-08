Maria De Filippi, vacanze quasi finite: da settembre riparte con quattro programmi. Ecco quali

La regina di Canale5 è in barca in Toscana, tra sole, mare, amici e l'immancabile lavoro. Perché ormai ci siamo: manca poco al suo ritorno in tv.

Il 24 maggio scorso Maria De Filippi andava in vacanza, più che meritata dopo aver ininterrottamente trainato la programmazione Mediaset da settembre 2023, dopo aver condotto l'ultima puntata di Uomini e Donne. Pochi giorni prima c'era stata l'ultima puntata di Amici, mentre a luglio è riesploso il "caso Temptation Island", programma prodotto dalla Fascino PGT S.r.l., società di proprietà proprio della stessa Maria De Filippi. Ma la regina di Canale5 è pronta a tornare in onda a settembre, abbracciando quindi un ultimo mese di ferie, con un poker di programmi che riaccenderanno la programmazione del Biscione.

Uomini e Donne, torna in onda il format di Maria

La mitica Tina Cipollari di Uomini e Donne

Si ricomincia da dove si era finito, ovvero con la 29esima edizione di Uomini e Donne, che ripartirà dai suoi troni e dai suoi tentatori lunedì 9 settembre. Nato nel settembre del 1996 come versione "adulta" del precedente talk show Amici, Uomini e Donne si è nel frattempo tramutato in altro, diventando punto fermo del pomeriggio di Canale5, dando vita ad un format che da quasi 30 anni ipnotizza milioni di telespettatori. In onda cinque giorni a settimana, tra troni classici, over e due sole edizioni a tinte gay, Uomini e Donne è semplicemente immortale. Ad un occhio disattento potrebbe sembrare che Maria De Filippi lo conduca con la sola mano sinistra, quasi annoiata perché stravaccata su uno scalino mentre attorno a lei succede di tutto, se solo qualunque decisione, interazione, svolta, non passasse da lei, dal suo volere e occhio che tutto vede e tutto sa. Come Sauron.

Temptation Island, rieccoci

Lino e Maika, concorrenti di Temptation Island

Martedì 10 settembre, dopo il boom di luglio, Temptation Island torna eccezionalmente in onda con una nuova edizione di fine estate, nuove coppie pronte a scoppiare, nuovi tentatori e nuove tentatrici. Una 13esima edizione che punta ad un nuovo exploit Auditel, con Maria De Filippi come al suo solito decisiva nell'approvare il montaggio finale di ogni puntata, tra consigli da dare e stroncature eventuali. Pur non apparendo mai in video perché a condurre la baracca c'è Filippo Bisciglia, Maria c'è, con il suo tocco magico presente decisivo anche in Temptation Island.

Amici di Maria, la certezza

Domenica 15 settembre, sempre su Canale 5 ma al pomeriggio, 24esima edizione di Amici di Maria, talent show che dal 2001 ad oggi ha sfornato cantanti come Annalisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu, The Kolors, Elodie, Irama, Sangiovanni e Angelina Mango. Inizialmente chiamato Saranno famosi, il programma esordì su Italia1 nel 2001 con Daniele Bossari conduttore.

Gli ascolti non decollavano e Bossari venne sostituito da Marco Liorni, fino all'arrivo della sua creatrice, Maria De Filippi, che lo plasmò a sua immagine e somiglianza, trasformandolo in una macchina di talenti e in una cassaforte di ascolti.

Tu si Que Vales, il sabato sera

Maria De Filippi e Tu si Que Vales

Sabato 21 settembre, in prima serata su Canale5, torna anche Tu si que Vales, varietà arrivato alla sua 11esima edizione. Format spagnolo, Tu si que Vales sbarcò in Italia nel 2013 dopo l'acquisizione di Italia's Got Talent da parte di Sky. Persa la versione italiana del programma ideato da Simon Cowell che su Canale5 raggiungeva picchi medi di oltre 7 milioni di telespettatori con il 30,42% di share, De Filippi ha attinto da Telecinco per far sua una sorta di surrogato, con Maria solo giurata visibilmente divertita e uno share medio del 28,68% nel 2023.

La novità Amici Verissimo

Un poker di programmi nel solo mese di settembre per Maria De Filippi, in attesa di C'è posta per Te che andrà incontro alla sua 25esima edizione a gennaio 2025 e alla novità assoluta Amici-Verissimo, annunciata da Piersilvio Berlusconi in persona nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. Un progetto Fascino in collaborazione con il talk show condotto da Silvia Toffanin, pensato per celebrare i grandi artisti nati proprio ad Amici di Maria. Tre le puntate previste, in onda in autunno. A marzo 2025, infine, andrà in onda la 24esima fase serale di Amici, ancora una volta in prime time, con 8/10 sabati prenotati. Perché Maria De Filippi detta "la Sanguinaria", 63 anni il prossimo 5 dicembre, alla pensione televisiva proprio non ci pensa. Anzi, vede e rilancia.