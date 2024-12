Amici 24: Diego lascia la scuola dopo la sfida, al suo posto entra Mollenbek

Siamo quasi al giro di boa per Amici 24. Il talent show di Maria de Filippi sta proseguendo spedito in questa edizione piena di colpi di scena e di polemiche. Un canovaccio che è stato rispettato anche nella puntata dell'8 dicembre, in cui la sfida di canto ha visto l'uscita di scena di Diego. Al suo posto arriva Mollenbek.

Diego lascia Amici 24

L'uscita di Diego è stata quasi telefonata, dato che il giovane tiktoker aveva espresso il desiderio di lasciare la scuola perché non apprezzava alcuni meccanismi dello show. Dapprima ha lasciato Rudy Zerbi ed è entrato nella squadra della Cuccarini, ma risultato ultimo nella gara, è finito in sfida. E nel corso della puntata di domenica 8 dicembre, Mollenbek ha fatto il suo ingresso. Giudicato più idoneo rispetto a Diego, entra ufficialmente nella scuola.

Amici 24: "Devi pensare meno ai like e ai social..." Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego

Su di lui, per il momento, sappiamo poco o nulla. Per conoscere meglio il nuovo cantante che sarà seguito da Lorella bisogna aspettare i prossimi daytime e le prossime sfide a cui prenderà parte. Al momento sappiamo che il suo nome è Samuele e Mollenbek è il cognome. Nasce a Roma e, rispetto a Diego, non ha tanto seguito sui social. Ha all'attivo solo un inedito che ha pubblicato su Spotify. Quindi, fino ad ora, il giovane artista è tutto da scoprire. Il giudice che ha presenziato alla sfida, però, ha pensato che Mollenbek potesse avere una possibilità in più rispetto a Diego per emergere ad Amici.

Dopo la sfida ha fatto discutere il comportamento di Diego che non ha saluto nessuno dei suoi prof, come sul web non è passato inosservato il post pubblicato dalla fidanzata del tiktoker. "Che circo di burattini", ha scritto nel rivolgersi al talent show. In molti hanno speculato su quanto accaduto, affermando che Diego sia stato fatto fuori perché avrebbe svelato alcuni meccanismi poco chiari del talent. Per ora si tratta solo di semplici rumor.