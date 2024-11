Amici 24, le anticipazioni di domenica 1° dicembre: doppia sfida per un cantante, polemica tra due prof

Anche nella prossima puntata di Amici 24 ci saranno tante sorprese e colpi di scena. A partire dalle sfide di canto e ballo, fino a una polemica tra due professori che si accende ancora di più. Il prossimo appuntamento è atteso per il 1° dicembre, su Canale 5, e grazie a Superguidatv, possiamo conoscere quale sarà il destino di Luk3 e Teodora che sono in sfida, e quali sono gli avvenimenti più importanti.

Doppia sfida per Luk3. Cuccarini e Pettinelli sono ai ferri corti

Prima di tutto è giusto aprire una parentesi su Luk3. Per il giovane cantante seguito da Lorella Cuccarini è stata una settimana molto difficile dato che è stato più volte messo alla prova dalla Pettinelli. Nella puntata di domenica per lui ci saranno due sfide, perché è finito ultimo in classifica la settimana precedente e perché la coach "rivale" lo vuole mettere alla prova (ancora una volta). Il ragazzo, però, nonostante le difficoltà, resterà ancora ad Amici e sarà lodato dal giudice per la sua presenza scenica.

Amici 24: chi è Luk3? Il cantante diciassettenne che non piace ad Anna Pettinelli

Salta invece la sfida di Teodora perché la ragazza ha un infortunio, e la Maestra Celentano decide di mandare Daniele in sfida diretta, accettando l'idea di Emanuel Lo. Il ragazzo, però, non viene eliminato. Poi si passa alla consueta gara di canto e di ballo. La prima viene giudicata da J-Ax, la seconda da Giorgio Madia. Al primo posto arriva SenzaCri e in ultima posizione, a parimerito, ci sono Luk3 e Daniele. Per il ballo, invece, a trionfare è Dandy (il nuovo ingresso), mentre è Chiara che finisce in sfida. La ragazza però è penalizzata dato che, per settimane, è stata fuori dai giochi per uno stiramento muscolare molto importante.

Durante la puntata c'è un duro scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli in cui le due prof litigano ancora una volta a causa di Luk3 tanto che, nell'accesa discussione, interviene anche la Celentano. Lorella si difende e accusa la Pettinelli di aver "demoralizzato Luk3". Oltre a questo, la puntata di Amici avrà i suoi consueti ospiti: Enrico Nigiotti e Mattia Briga. Briga canta Vieni con me, il nuovo brano uscito il 15 novembre e dedicato all'amatissima moglie; Enrico Nigiotti canta Tu sei per me.