Amici 23 del 13 aprile, Michele Bravi non decide: Sarah Toscano e Lil Jolie restano in sospeso

Nel quarto appuntamento di Amici 23 nessun allievo è stato eliminato, nonostante due cantanti fossero finite al ballottaggio. Sarah Toscano, allieva di Lorella Cuccarini e Lil Jolie, della squadra di Anna Pettinelli, sono state chiamate in uno studio vuoto dove Michele Bravi ha comunicato la sua anomala decisione: non essendo in grado di esprimere un giudizio definitivo ha rimandato tutto di una settimana assegnando un compito alle due ragazze.

Le anticipazioni del serale del programma in onda il sabato sera su Canale 5 avevano preparato il pubblico all'uscita di una delle due cantanti dalla scuola, chi si era spoilerato l'andamento delle sfide sapeva che una tra Sarah e Lil Jolie avrebbe salutato i compagni alla fine della puntata del 13 aprile di Amici 23.

Sarah Toscano e Lil Jolie ascoltano la spiegazione dei giudici

Nessuno lascia la scuola questa settimana, un compito deciderà la prossima eliminazione

Il talent show di Maria De Filippi, invece, ha riservato una sorpresa, Michele Bravi, nonostante conosca bene le due cantanti, ieri sera non ha voluto dare il suo voto, alla fine del programma, le ragazze finite al ballottaggio sono state chiamate da sole nello studio vuoto dove al centro c'erano solo due sedie.

La conduttrice ha spiegato alle due cantanti la situazione: "Normalmente avviene che io vi parlo da su e vi dico il risultato. È successa una cosa particolare, Giuseppe e Cristiano hanno votato mentre Michele si è fermato. Io non so se ve ne siete accorte perché stavate andando in casetta, ma lui si è alzato e ha spiegato alla produzione che non aveva dato il voto".

Michele Bravi ha rimandato la decisione alla prossima settimana

Il giurato ha chiarito che prende il suo ruolo di giudice molto seriamente, riconoscendo il talento delle concorrenti e la responsabilità che ha nel decidere tra di loro. Pur vedendo potenzialità in entrambe, è consapevole delle loro parti acerbe e dell'ingenuità che può essere presente.

Tuttavia, quando è stato informato che gli altri giudici avevano già votato, ha preferito non dare un voto basato su incertezze personali. "Io vi propongo: se volete il giudizio in questo momento credo siano sufficienti quelli di Cristiano e Giuseppe, se volete anche il mio voto io vi chiederei di esibirvi ancora, un pezzo ciascuna", ha concluso Michele Bravi.

Maria De Filippi ha detto alle due ragazze che se desideravano conoscere subito il risultato, si sarebbero limitate ai voti di Malgioglio e Giufrè: " Se volete che Michele si esprima, lui vi dà due pezzi ma ne riparliamo la settimana prossima. Non sono pezzi nel vostro kit ma scelti da lui".

Sarah Toscano e Lil Jolie hanno scelto la seconda opzione, il giudizio finale arriverà la prossima settimana, dopo che Michele Bravi le avrà ascoltate sui brani scelti da lui: "Cercami" di Renato Zero per Lil Jolie e "Per un'ora d'amore" per Sarah.