Amici 23, SamuSpina torna sui social: 'Ecco perchè ho lasciato il programma'

SamuSpina è stato nella scuola di Amici 23 solo poche settimane, il cantante, dopo aver vinto la sfida contro SpaceHippiez ha deciso di abbandonare il talent show.

Ora, tornato sui social, ha spiegato il motivo della sua scelta, chiarendo che, col passare dei giorni, ha capito che non aveva gli strumenti giusti per affrontare il percorso che impone il programma.

Le Aspettative di SamuSpina si sono scontrate con la realtà

SamuSpina torna sui social dopo aver lasciato Amici 23

era entrato nella scuola di Amici 23 cone con alle spalle una carriera già in parte avviata. Il cantante, tra l'altro vanta già un buon curriculum, a settembre ha aperto il concerto diall'Auditorium di Roma in occasione del Roma Summer Fest.

Nonostante questo, la sua avventura nel talent show è durata poco e all'inizio di questa settimana, dopo la puntata andata in onda domenica 5 novembre, ha preferito lasciare il suo banco quando ha realizzato di non avere gli strumenti adatti per continuare

Crescita Umana e Artistica di SamuSpina ad Amici 23

Ritornato a casa ha voluto spiegare ai suoi follower, poco più di 8mila, cosa lo ha spinto a lasciare la scuola di Maria De Filippi dove era seguito da Anna Pettinelli. "Mi sono reso conto che c'è ancora tanto lavoro da fare, imparare, soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me", ha esordito il cantante.

"Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato - ha raccontato su Instagram - Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella".

"Sono e rimarrò grato dell'opportunità che ho avuto e ricevuto. Sono molto contento di ciò. Grazie anche agli allievi e al team del programma. Ho ricevuto messaggi stupendi - ha spiegato SamuSpina - Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l'ora di fare nuova musica".

La Decisione di Abbandonare Amici 23

Anna Pettinelli ascolta le motivazioni di SamuSpina

quando ha deciso di abbandonare la scuola , ne ha parlato prima con Maria De Filippi alla quale. Poi, accompagnato dalla conduttrice, è andato a comunicare la sua decisione ad Anna Pettinelli.

Alla sua coach il cantante ha spiegato: "Quando sono entrato, avevo le idee chiare su voler far capire alle persone chi sono. Ho lavorato molto bene con tutti i vocal coach, ma ci sono momenti in cui non mi sento me stesso e non mi trovo nel contesto giusto"

SamuSpina ha detto che, non avendo mai studiato canto si è trovato in particolare difficoltà nell'esecuzione delle cover. Queste difficoltà si sono amplificate durante le puntate della domenica, dove è finito nella parte bassa delle classifiche

"Non vorrei che emergesse un'immagine di me che non rispecchia chi sono veramente. Le cover sono un argomento delicato per me", ha affermato. Nell'ultimo pomeridiano a cui ha partecipato, Gabry Ponte lo aveva messo all'ultimo posto della sua personale classifica.