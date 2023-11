Amici 23: Samuspina abbandona la scuola: 'Non mi sento nel contesto giusto', la reazione di Maria De Filippi

Samuspina era entrato nella scuola di Amici lo scorso 20 ottobre, dopo aver vinto la sfida contro In queste settimane, l' allievo di Anna Pettinelli non è riuscito ad adattarsi ai ritmi della scuola e alle esigenze della programmazione, e oggi ha deciso di lasciare il programma, con il pieno sostegno di Maria De Filippi.

Addio a Samuspina: la sua decisione di lasciare Amici 23

Nella puntata andata in onda domenica, 5 novembre, Samuspina è finito all'ultimo posto nella classifica dei cantanti stilata da Gabry Ponte. La sua esibizione è stata criticata anche dal alcuni professori, in particolare da Rudy Zerbi. La sua maglia è stata mesa in discussione e come ultimo classificato ha dovuto riconsegnarla ad Anna Pettinelli.

Il ritiro di Samuspina durante il daytime di Amici 23

Oggi, a sorpresa, nel daytime di Amici 23 abbiamo assistito al ritiro di Samuspina che ha deciso li lasciare il programma. Dopo la fine della puntata di domenica, il cantante ha confidato agli amici di essere molto amareggiato per le critiche ricevute: "Non ho la testa, l'ho persa. Non ho mai provato così tanta vergogna in vita mia".

Le parole di Samuspina sulla sua esperienza nel talent show

Samuspina ha parlato del suo stato d'animo con Maria De Filippi e poi, accompagnato dalla conduttrice, ha spiegato la sua decisione ad Anna Pettinelli, che lo aveva voluto nel programma.

"Quando sono entrato, avevo le idee chiare su voler far capire alle persone chi sono. Ho lavorato molto bene con tutti i vocal coach, ma ci sono momenti in cui non mi sento me stesso e non mi trovo nel contesto giusto. Non vorrei che emergesse un'immagine di me che non rispecchia chi sono veramente. Le cover sono un argomento delicato per me.", sono state le sue parole

Chi è SAMUSPINA il nuovo cantante di Amici 23 ed il suo legame con Tananai

Le Spiegazioni di Maria De Filippi e la reazione di Anna Pettinelli

Maria De Filippi ha voluto spiegare ad Anna Pettinelli lo stato d'animo del ragazzo: "Lui porta con sé numerosi inediti, che vanno bene nelle radio, ma non ha mai studiato canto. Ogni settimana gli viene richiesta una cover, e per affrontare questa sfida, segue lezioni con i vocal coach".

"L'idea che 'ci vuole tempo' gli crea disagio - ha chiarito Maria - poiché teme che il tempo a disposizione potrebbe non essere sufficiente. Si sente inadeguato perché non ha una formazione formale in una scuola di canto. È particolarmente sensibile alle opinioni degli altri su di lui, che possono fargli male. Nonostante ciò, ha l'intenzione di continuare a presentare brani inediti".

Anna Pettinelli è rimasta stupita dalla reazione del cantante, anche perchè non aveva capito fino in fondo il suo disagio. "Sono sorpresa ma capisco il tuo disagio, non mi sento di poterti confortare nel dirti che è un percorso privo di ostacoli e dolore", ha detto la speaker radiofonica.

"Rispetto a tutta la classe, hai molto più da fare, capisco cosa vuoi dire. Hai la visione chiara di quello che ti aspetta, te lo ripeto, se sei sicuro di quello che vuoi fare, noi stiamo ad ascoltarti", ha concluso la Pettinelli.

"Purtroppo sì. So quanto è forte questa scuola, però ho paura che non sia la mia strada", ha concluso Samuspina che, prima di andare, su richiesta di Maria De Filippi ha cantato il suo inedito.