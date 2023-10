Chi è SAMUSPINA il nuovo cantante di Amici 23 ed il suo legame con Tananai

Nella scuola di Amici 23, oggi, 22 ottobre, ha fatto il suo ingresso un nuovo allievo: stiamo parlando di SAMUSPINA. Il cantante ha conquistato il banco grazie a una sfida immediata, nella quale ha trionfato contro SpaceHippiez, alias Leonardo Rossi, allievo di Lorella Cuccarini. Scopriamo chi è SAMUSPINA e cosa sappiamo finora di lui e perchè è legato a Tananai.

Chi è SAMUSPINA, il giovane talento della musica

Originario di Milano, SAMUSPINA, il cui vero nome è Samuele Spina, è un talentuoso artista emergente di soli 23 anni che ha già conquistato notevoli traguardi nel mondo della musica elettronica e dance.

Il debutto con Come si fa e il percorso musicale del cantante

Il percorso artistico di SAMUSPINA è iniziato con il singolo di debutto Come si fa, lanciato con successo nel mese di aprile 2023.

Da quel momento, il cantante e produttore ha continuato ad emozionare il suo pubblico con brani come Cercavo te e il singolo estivo Se ti va. A settembre, Samuele ha regalato ai suoi fan il singolo È tardi ormai.

Il brano è accompagnato da un coinvolgente video che offre uno sguardo intimo nel tormento giovanile, il cantane con le immagini ha voluto raccontare lo smarrimento dei ragazzi della sua generazione, dando, allo stesso tempo, degli spunti di riflessione per superare questi momenti.

Le produzioni musicali di SAMUSPINA hanno già guadagnato apprezzamenti a livello internazionale, consolidando la sua reputazione nel panorama della musica elettronica. Prima di entrare nel mondo di Amici, la sua musica ha trovato casa sotto l'etichetta di BMG Italy.

SAMUSPINA agli inizi di ottobre è stato scelto da Apple Music che lo ha incluso nel programma Up Next Italia. "Sono super contento ed emozionato di entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music. Ogni giorno cerco di ampliare sempre più il mio messaggio, il mio sound e il mio modo di esprimermi per poter avvicinare le persone a me e alla mia musica, e grazie ad Apple Music da oggi diventerà ancora più bello. Che il viaggio abbia inizio", ha commentato il cantante.

Da Come si fa al palco di Tananai come artista d'apertura

SAMUSPINA ha avuto l'onore di essere l'artista d'apertura al concerto di Tananai all'Auditorium di Roma in occasione del Roma Summer Fest lo scorso mese, aggiungendo un capitolo significativo alla sua carriera. Questo ha sollevato interrogativi tra i fan di Amici 23, che si chiedono se sia sensato introdurre un artista già affermato nel contesto del talent show.

SAMUSPINA è anche un deejay, come si evince dai post condivisi sul suo profilo Instagram. Quando Samuele si mette dietro la consolle usa lo pseudonimo Danny Trexin.