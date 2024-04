Amici 23, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse a Verissimo: “Pace fatta, siamo di nuovo amici”

Nella puntata di Verissimo di oggi 6 aprile, la conduttrice ha aperto la solita finestra dedicata ad Amici 23. In studio da Silvia Toffanin c'erano Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, eliminati durante la seconda puntata del talent. I due ballerini, che avevano discusso prima dell'inizio del serale, hanno annunciato di aver fatto pace, come aveva auspicato anche Maria De Filippi.

Pochi giorni fa sui social era stato caricato, per pochi minuti, un video in cui l'allievo di Raimondo Todaro e quello di Emanuel Lo, erano nella stessa stanza d'albergo e improvvisavano una piccola coreografia.

La clip, diventata subito virale sui social, aveva anticipato il riavvicinamento tra Borgogni e Tesse, dopo i dissapori che c'erano stati alla vigilia della fase finale del programma.

Maria De Filippi saluta Nicholas dopo la sua eliminazione da Amici 23

La pace tra i due ballerini

Oggi negli studi di Verissimo, i due ex allievi del talent di Maria De Filippi, che stasera andrà in onda in prima serata con il terzo appuntamento della fase finale, qui trovate le anticipazioni con spoiler, hanno confermato di aver fatto pace. Ecco le loro parole

Giovanni: "Non ero lucido, gli voglio bene più di prima"

"Allora inizio e dico subito che ci siamo chiariti quindi è già vinta la situazione. Più che altro io essendo abituato prima di entrare nella scuola alla danza sportiva, in gara c'era quella competizione che 'sì fuori possiamo anche prenderci un caffè insieme' però in pista non ci guardiamo nemmeno in faccia. Parlo dell'ambiente da cui arrivo".

Nicholas e Giovanni a Verissimo

"Lì dentro tutto quello che ho detto è perché ero preso dal momento - ha proseguito il ballerino di Raimondo Todaro - Non ero lucido. Le cose che ho detto contro di lui erano senza cattiveria senza nemmeno pensare alle conseguenze. Mi sono fatto anche un esame di coscienza. Poi ho pensato che una frase non può rovinare il rapporto che si era creato tra noi Siamo tranquilli adesso, gli voglio ancora più bene di prima".

Nicholas: "Non potevo perdere un amico come lui"

"Ad Amici si hanno molti momenti difficili. Ne ho avuti tanti e lui c'è sempre stato per me, sempre pronto a darmi una mano. Quando è successa quella cosa io non riuscivo a mandarla giù. Nel corso del programma volevo stare abbastanza concentrato su quello che dovevo fare".

"Le ore erano tantissime e dovevo restare focalizzato sul mio obiettivo. Però una volta che sono stato eliminato e mi hanno chiesto se volevo salutare qualcuno io ho detto: 'Non posso non salutare Gio che è stato il mio compagno qua dentro'".

"Gli ho scritto questa lettera che comunque - ha concluso il ballerino l'allievo di Emanuel Lo - se non mi pagherà un caffè mi offenderò. Ci siamo sentiti per messaggio, ci siamo chiamati e chiariti. Adesso le cose sono come prima, forse anche neglio. Alla fine abbiamo avuto un'amicizia, forte, abbiamo condiviso tutto. Poi lui è molto buono. Quindi a mente lucida ho detto: 'Non posso perdere un amico così!'.