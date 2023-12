Amici 23: Mida in lacrime per il compito di Anna Pettinelli: 'Non voglio fare figure di mer.a'

Mida è stato il protagonista del daytime di oggi di Amici 23; all'allievo di Lorella Cuccarini è stato assegnato un compito da Anna Pettinelli. Il ragazzo teme di fare brutte figure davanti al pubblico della domenica pomeriggio, il disagio che ha provato durante le prove lo ha fatto scoppiare a piangere.

Mida a Amici 23: La Sfida di Anna Pettinelli e le Lacrime del Giovane Talento

La settimana scorsa, Mida, d'accordo con la sua insegnante, decise di rifiutare il compito di Anna Pettinelli che gli aveva proposto di cambiare genere e cimentarsi in un brano de Il Volo, in particolare "Grande Amore", eseguita poi da Petit che, nonostante le perplessità di Rudy Zerbi, aveva deciso di accettare la sfida.

Ora Anna Pettinelli è tornata alla carica assegnandogli un brano di Michael Bublé. "Non so come possiate pensare che io riesca a fare una canzone di Michael Bublé", ha detto il ragazzo alla vocal coach.

Le Resistenze di Mida

"Perché sei convinto che non sai cantare senza autotune?", ha replicato l'insegnante. Mida, che in passato si è esibito senza autotune sulle note di "Where She Goes" di Bad Bunny, è scoppiato a piangere: "Io una figura come quella non la voglio rivivere". Il ragazzo finì all'ultimo posto della classifica stilata da Rkomi.

Il Confronto con la Vocal Coach e le Parole di Lorella Cuccarini

"Secondo me sbagli", lo ha spronato la vocal coach. "La farai benissimo". Mida ha parlato anche con Lorella Cuccarini: "Tu pensi che io ti faccia fare una brutta figura, tu pensi che senza l'autotune sei niente?", ha detto l'insegnate.

A Mida è stato ricordato che presto, quando si arriverà al serale, ci saranno i Guanti di sfida e Amici serve anche a provare nuove strade, superare i propri limiti.

"So che il suo accanimento può scocciare - ha detto Lorella Cuccarini riferendosi ad Anna Pettinelli - ma se il percorso continua e si arriva al serale, ci saranno i guanti di sfida. Devi spingerti oltre i tuoi limiti, Christian. Puoi cantare senza autotune i pezzi, hai una bella voce. Il compito lo facciamo, ce la puoi fare".