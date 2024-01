Amici 23: Mida accusa Rudy Zerbi, Holden in lacrime: nel daytime va in onda il devasto

Daytime infuocato quello del 23 gennaio andato in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana dedicata ad Amici 23. Dopo la presentazione di un filmato da parte di Rudy Zerbi nello studio, è scoppiata una lite tra Holden e Mida. Quest'ultimo ha velatamente accusato Rudy Zerbi di avere un occhio di riguardo nei confronti di Holden, il suo allievo.

Il caos delle pulizie a Amici 23: polemiche su Holden

Il problema delle pulizie nella casetta di Amici si ripresenta puntuale ogni anno. Anche in questa edizione alcuni alunni, tra cui Holden, hanno avuto la maglia sospesa per il totale disordine in cui versava l'appartamento che condividono.

Il filmato mostrato oggi da Rudy Zerbi riguardava proprio questo tema, considerato non prioritario da alcuni. Nella clip, Sofia, Simone, Nicholas e Mida stavano pulendo la cucina, lasciati dagli altri ragazzi in condizioni pietose.

Durante la pulizia, si discuteva sui provvedimenti che la produzione avrebbe dovuto prendere contro gli studenti meno ordinati. Mida sosteneva che nulla sarebbe stato fatto perché la produzione chiude un occhio per proteggere Holden.

"Rudy a Holden dovrebbe fargli un cu.o così. Già in precedenza gli aveva tolto la maglia, è impossibile che non esca", sono state le parole dell'allievo di Lorella Cuccarini.

Mida, probabilmente si riferisce alla forza discografica di Holden, ma le sue parole ricordano quelle di Luca Jurman. Secondo l'ex professore di Amici il talent show tutela: "i figli di". Holden è figlio di Paolo Carta, chitarrista e marito di Laura Pausini.

La reazione di Rudy Zerbi e la difesa di Holden

Holden è stato difeso da Simone che ha puntato il dito contro tutta la classe: "Il problema non è Holden. Ieri eravate in 20 e avete lasciato uno schifo. Siamo tutti colpevoli, senza di lui la cucina non sarebbe più pulita".

Dopo il filmato, Rudy Zerbi si è diretto in modo deciso verso Mida, chiedendogli di esprimere chiaramente le sue opinioni: "Mida pensi che se io gli ho tolto la maglia abbia problemi a prendere provvedimenti? Pensi che io sia così mediocre da non dare un provvedimento a uno di voi perché è forte? Evidentemente vivi proprio al di fuori di questa realtà", ha detto il professore visibilmente irritato.

Dopo, Rudy ha dato la parola a Holden: "Non mi stupisce di vedere Mida che parla alle spalle di qualcuno perché è un cliché - ha esordito il ragazzo - Nell'ultima settimana, sto facendo le nottate per il terzo inedito. Mi rendo conto che non è una scusante, sono l'unico che non lo ha completato e ci sto lavorando duramente".

E ancora: "Io credo di non essere tra le persone pulite ma sfido tutti a dire che se io non ci fossi la cucina sarebbe stata in una condizione diversa".

"A me non va di scoppiare a piangere in televisione - ha continuato - Sono sempre io. A me non va di fare la scena qua, Rudy posso chiederti di uscire", ha detto Holden prima di lasciare lo studio.

Lite tra Mida e Gaia: differenze di approccio

La lite in studio ha generato un altro battibecco, quello tra Mida e Gaia. Al cantante non è piaciuto che la sua ragazza si sia avvicinata a Holden per dirgli "Io ti avrei difeso, ma quando te ne sei andato non abbiamo più potuto parlare".

L'atteggiamento della ballerina è stato considerato parac.lo da Mida "Tu vuoi stare sempre in buoni rapporti con tutti, vedi il meglio delle persone e pensi positivo, io non sono così".