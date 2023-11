Amici 23, Holden sospeso dal programma: 'Non me lo aspettavo' confessa avvilito a Mew (VIDEO)

Durante la puntata di Amici 23 andata in onda su Canale 5 il 26 novembre, Rudy Zerbi ha deciso di sospendere la maglia ad Holden. Il cantante, insieme ad altri due concorrenti, è stato individuato, dalle ragazze che seguono il programma davanti ai monitor della produzione, come uno dei principali responsabili della sporcizia e del caos che regnano nella casa.

Maria De Filippi mostra le immagini della casetta

Maria De Filippi ha introdotto il filmato della situazione che regna nella cassetta ricordando che ogni anno è costretta a ripetere la stessa scena "Io ho iniziato a rifarmi il letto a 15 anni, non so a voi cosa abbiano insegnato, ma immagino di sì. Odio farvi il sermone ma le immagini parlano chiaro".

La situazione nella casetta è veramente da brividi: letti non rifatti, pentole e piatti sporchi che si sono accumulati in cucina e tanto altro. Al termine del filmato, Maria ha fatto i nomi di coloro che puliscono e di quelli che non collaborano alle pulizie.

"Io ritengo che questa situazione sia frutto delle responsabilità di tutti, abbiamo chiesto a chi vi segue 24 ore su 24 di individuare chi solitamente svolge il proprio dovere. Tra questi ci sono: Gaia, Giovanni, Kumo, Lil Jolie, Marisol, Mew, Nicholas e Sarah. Questa è l'informazione che mi è stata fornita dalle ragazze che monitorano la situazione. Durante la discussione con loro, è emerso che anche altre persone stavano facendo il loro dovere."

"Per gli altri, quelli che tutti hanno nominato come i meno attenti alle pulizie della casa, sono stati fatti tre nomi: Mida, Ayle e Holden", ha concluso Maria, chiedendo ai tre 'colpevoli' di alzarsi.

Rudy Zerbi sospende la maglia ad Holden

La reazione di Rudy Zerbi è stata immediata, il coach ha deciso di ritirare la maglia ad Holden, suo allievo, che ha dovuto abbandonare lo studio. "Parlo per Holden che e della mia squadra, Maria, da anni dico che per me la disciplina e l'arte vanno di pari passo. Quindi, Holden, ti sospenderò la maglia", ha detto il coach.

Il cantante, prima di abbandonare lo studio, ha voluto precisare: "Mi sento colpevole, mi assumo le mie responsabilità. Per quanto riguarda la cucina e le padelle, mi sento invece tranquillo, ho sempre fatto la mia parte, ma non importa, riconsegno la maglia".

La sua reazione al termine della puntata

Dopo la puntata, come si è visto nel daytime del 27 novembre, Holden si è sfogato con Mew nel giardino della casetta. Il giovane cantante da qualche settimana dimentica puntualmente le parole dei brani che deve cantare. Questo, insieme alla sospensione dalla scuola, lo ha chiaramente abbattuto.

"Mi dispiace davvero molto. Ho rischiato tantissimo, non può essere. Sono davvero rammaricato per la cover - ha detto Holden - sono tre puntate che faccio più di un errore. Non ci credo. Oggi è andato tutto storto, è successa proprio la cosa che meno doveva accadere".

Mew ha provato a rincuorarlo e gli ha rivelato: "Io l'ho cantata insieme a te, non credo che tu l'abbia notato ma quando non ricordavi le parole io le ho urlate per fartele sentire".