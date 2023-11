Amici 23: Matthew vuole cambiare coach e Zerbi ritira la maglia mettendo a rischio il suo futuro nella scuola

Matthew è stato il protagonista di nuovi colpi di scena nell'ultima puntata di Amici 23. Nel daytime del programma di Canale 5, il cantante ha espresso il suo disagio, lamentando di non sentirsi preso in considerazione da Rudy Zerbi.

Amici 23: La Crisi di Matthew

Matthew ha manifestato il desiderio di cambiare coach e l'intenzione di chiedere alla produzione di poter effettuare questa modifica. Rudy Zerbi, dopo aver ascoltato il suo discorso, è entrato nella casetta e ha ritirato la maglia di Matthew, mettendo così a rischio la sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi.

Il disagio del cantante

Nelle ultime settimane, Matthew ha manifestato chiaramente segni di crisi, evidenziati anche nelle sue esibizioni. Questo disagio si è riflettuto nel suo piazzamento, che lo ha portato due settimane fa all'ultimo posto nella classifica dei cantanti, costringendolo ad affrontare una sfida, dalla quale è uscito vittorioso la scorsa domenica.

Sembrerebbe che il rapporto tra Matthew e il suo coach, Rudy Zerbi, si sia deteriorato, con il giovane artista che non percepisce più la fiducia da parte di Zerbi, il quale sembra preferire altri concorrenti della squadra. Rudy, negli ultimi anni, ha dimostrato un interesse particolare verso quegli allievi che ottengono risultati significativi nello stream.

Matthew non si sente apprezzato

"Quando cantano Holden, Lil Jolie, Petit io guardo Rudy - ha detto Matthew ad alcuni ragazzi - quando canto io è un'altra cosa, ha un altro sguardo. Io sto pensando di cambiare squadra ragazzi, di passare con la Pettinelli perché non mi sento apprezzato".

Il momento cruciale: Rudy Zerbi ritira la maglia

Poco dopo, in modo inaspettato, Rudy Zerbi è giunto nella casetta dopo aver udito lo sfogo di Matthew. Il coach, anziché cercare di comprendere le ragioni del disagio del suo allievo, ha preso direttamente la decisione di ritirargli la maglia.

"Credo che la cosa più importante sia che ci deve essere la fiducia tra coach ed allievo. Credo che tu stia facendo delle riflessioni tue, ma se viene a mancare la fiducia le cose non vanno bene. Quindi, senza nessun tipo di rabbia, sento che manca questa fiducia. Quindi ti chiedo per cortesia di ridarmi la tua maglia. Se poi la Pettinelli vorrà ridartela liberissima di farlo", ha detto Rudy.

Matthew non si è lasciato scomporre dalla situazione, ha preso la sua maglia e l'ha restituita a Zerbi: "Volevo discutere di questa situazione direttamente con la produzione, in modo professionale", ha detto rivolgendosi al suo ex coach.

Anna Pettinelli deciderà il destino di Matthew

Il ragazzo è consapevole di aver fatto, in maniera coraggiosa, un salto nel vuoto, il suo destino è legato ad Anna Pettinelli "Se mi prende la Anna bene, altrimenti me ne vado a casa. Voglio vivermela bene. Adesso aspettiamo"

Mew, fidanzata con il cantante, si è augurata che la Pettinelli non porti rancore a Matthew che all'inizio del suo percorso le preferì Zerbi. "Se la Pettinelli è una rancorosa la maglia non te la dà. Ma non credo".