Amici 23: Martina in lacrime, Ayle accusa Matthew e Holy: 'Voi due vi siete coalizzati'

La squadra di Anna Pettinelli è in crisi: Martina è in lacrime mentre Ayle accusa Matthew e Holy

Aria di crisi per la squadra di Anna Pettinelli: nel daytime di oggi, Martina è scoppiata in lacrime dopo aver perso la sfida e aver penalizzato di un punto i suoi compagni di squadra nella classifica di canto che verrà stilata nella puntata del 3 dicembre. Ayle ha accusato Matthew e Holy di essersi coalizzati.

Gara valida per la classifica del pomeridiano di Amici 23

Alla vigilia del prossimo pomeridiano di Amici 23 del 3 dicembre, qui trovate le anticipazioni della puntata, i cantanti hanno dovuto scegliere tre rappresentanti, uno per squadra, per una gara giudicata da Niccolò De Devitiis, uno dei volti più noti ed amati del programma Le Iene.

La penalizzazione della squadra di Anna Pettinelli

I prescelti sono stati Holden, per la squadra di Rudy Zerbi; Mew della squadra di Lorella Cuccarini e Martina della squadra di Anna Pettinelli. Alla fine delle esibizioni, Niccolò ha messo al terzo posto Martina, quindi domenica prossima sarà la squadra della Pettinelli a subire la penalizzazione di un punto.

Liti e Accuse tra compagni di squadra

Dopo che la classifica è stata letta, nella squadra di Anna Pettinelli è scoppiata una lite tra i ragazzi, mentre Martina ha iniziato a piangere. Ayle ha accusato Matthew e Holy Francisco di essersi coalizzati per schierare Martina a suo discapito.

I due cantanti gli hanno replicato: "Ma se volevi, potevi andare tu". Ayle è convinto che il discorso gli sia stato posto in maniera diversa, lo ha visto come un imposizione. "Io tengo i miei pensieri e non voglio condividerli perché non voglio discutere per stronzate. Voi vi siete coalizzati in due", ha detto a Matthew e Holy, che non sono stati d'accordo con l'affermazione del loro compagno di squadra.

Le lacrime di Martina

Nel frattempo, Martina, sentendosi in colpa per essere arrivata terza e aver penalizzato la sua squadra, è scoppiata a piangere: "Sono arrivata da appena una settimana e già vi faccio perdere punti. Mi dispiace che partiamo tutti con un meno uno". I compagni di squadra l'hanno confortata, in particolare Matthew le ha detto che la sua esibizione è stata ottima.