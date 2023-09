Amici 23: Maria De Filippi svela in anticipo il primo giudice del serale

Amici di Maria De Filippi è tornato, e la conduttrice ha subito regalato un colpo di scena. Nell'episodio andato in onda il 24 settembre, Maria De Filippi ha sorpreso tutti chiedendo a Cristiano Malgioglio se fosse interessato a tornare nel ruolo di giudice del serale. Va ricordato che lo scorso anno Cristiano aveva già ricoperto questo incarico insieme a Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Il cantautore ha accolto l'invito.

Nell'edizione precedente di Amici, ovvero la 22ª stagione, i giudici furono annunciati a marzo, con l'ufficializzazione dell'uscita di scena di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, che avevano ricoperto il ruolo di giudici nelle due stagioni precedenti del talent show.

Cristiano Malgioglio è il primo giudice del serale di Amici 23

Quest'anno, Maria De Filippi ha agito rapidamente assicurandosi la partecipazione di Cristiano Malgioglio, attualmente uno dei giudici di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel corso della prima puntata di Amici, il cantautore è stato uno dei numerosi ospiti che si è seduto al fianco di Maria De Filippi per consegnare la felpa ai ragazzi che avevano ottenuto il banco. Quando Maria gli ha chiesto se sarebbe tornato nella fase finale del programma, la risposta pronta di Cristiano Malgioglio è stata: "Se mi vorrai, allora sì".

Sembra che Maria De Filippi abbia l'intenzione di confermare l'intera giuria, seguendo la stessa strategia adottata nei due anni precedenti. Non è escluso che abbia ottenuto un impegno anche dal cantautore Michele Bravi. Inoltre, Giuseppe Giofrè, che attualmente risiede a Los Angeles, ha sempre affermato che tornerebbe in Italia solo per Maria De Filippi, con cui ha un forte legame. Il ballerino ha partecipato ad Amici nel 2011, vincendo nella categoria danza.