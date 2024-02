Amici 23 anticipazioni puntata 25 febbraio: Tre accedono al serale, uno eliminato e Alessandra Amoroso ospite

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 25 febbraio alle 14:00. Mentre si avvicina la fase finale, gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sottoposti al severo verdetto dei giudici di questa settimana. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news e giudici del 25 febbraio

L'ospite musicale, come anticipato la scorsa settimana dalla stessa artista in un collegamento video, è Alessandra Amoroso che canterà Fino a qui, brano proposto a Sanremo 2024.

Reduce dalla kermesse canora anche la seconda ospite, Fiorella Mannoia, che oltre a cantare Mariposa, giudicherà i ragazzi della classe di canto.

La prova Oreo la vincono Giovanni e Nicholas. La prova Marlù è stata vinta da Sofia.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti, come di abitudine, si sono esibiti sulle note delle canzoni preparate nel corso della settimana e giudicate questa volta da Fabrizio Moro, Drillionaire e Fiorella Mannoia.

Petit - "Me so mbriacato" di Mannarino

Mida - "Good vibes" di Ghali

Lil Jolie Ayle - "Dillo alla luna" di Vasco Rossi

Sarah

Nahazee - "Anche sta sera" di Sfera

Kia - "Can't Take My Eyes off You - Frankie Valli

Malia - "Baciami ancora" di Jovanotti

Malia eliminato definitivamente da Rudy Zerbi per essere arrivato nuovamente ultimo in classifica. Il cantante ringrazia tutti, in particolare Maria De Filippi per la chance che gli ha dato.

Rudy Zerbi chiede ad Anna Pettinelli di iniziare a ragionare su Nahaze e Ayle e farli esibire. Per la coach non è necessario e lascia cantare solo Nahaze sulle note dell'inedito Oro Oro Oro.

Compiti

Mida anche questa settimana non ha superato il compito assegnato da Anna Pettinelli.

La classe di ballo

La gara tra i ballerini della scuola di Amici è stata giudicata da Jacopo Tissi, primo ballerino dell'Het Nationale Ballet dal 2023

Classifica

Sofia

Lucia

Kumo

Nicholas e Giovanni

Allievi che parteciperanno al serale

Sono tre gli alunni che oggi hanno ottenuto la maglia per il serale: Lucia, Petit e Mida. Ecco i ragazzi e le ragazze che ad oggi parteciperanno alla fase finale.

Ballerini

Dustin - ballerino di Alessandra Celentano

Marisol - ballerina di Alessandra Celentano

Gaia - ballerina di Raimondo Todaro

Lucia - Ballerina di Emanuel Lo

Cantanti