Amici 23: le indiscrezioni di un ex alunno su Maria De Filippi. E sul suo professore nella scuola dice che....

Tra i finalisti dell'ultima edizione di Amici 23 c'era Nicholas Borgogna, ballerino entrato nella scuola grazie a Raimondo Todaro e finito, alla vigilia del serale, nella squadra di Emanuel Lo. L'allievo, ospite di Lorella Cuccarini nel podcast 'Dimmi di te', ha rivelato alcuni interessanti aneddoti su Maria De Filippi.

Il rapporto tra Nicholas e Raimondo Todaro dopo Amici 23

Durante il suo percorso nel talent show, il ballerino ha avuto numerosi screzi con Alessandra Celentano, che in più di un'occasione ha sottolineato le sue lacune. Nonostante questo, l'ex allievo è riuscito ad indossare la maglia per il serale, anche se per farlo ha dovuto cambiare professore ed entrare nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Nel podcast, Nicholas ha spiegato i motivi della sua scelta: "Mi è venuto a mancare un sostegno che prima era super presente. Mi sono sentito con meno fiducia, mi dispiaceva non avere il suo consenso," ha detto riferendosi a Raimondo Todaro, l'insegnante che lo ha voluto nella scuola. Con lui, per il momento, non ci sono stati chiarimenti perché non si sono ancora sentiti: "Spero non sia mai passato il messaggio che io non sia stato grato, anzi. Vedremo, ma ci sarà il tempo per chiarire tutto. Assolutamente".

L'Incredibile impegno di Maria De Filippi: le parole del ballerino

L'ex di Amici, inoltre, ha condiviso un episodio che mette in luce la straordinaria dedizione della celebre conduttrice. "Non lo dico tanto per, ma è veramente una grande donna," ha affermato. "Lei è stata sempre presente e non solo con me, ma con tutti i ragazzi della scuola".

Nicholas ad Amici 23

Nicholas ha raccontato un episodio particolarmente significativo che lo ha colpito profondamente: "Un giorno ci ha chiamato alle due e mezza di notte. In quel momento ho pensato 'quanto deve amare il suo lavoro per fare una cosa del genere?!'. Lei poteva delegare o aspettare e invece no, ha voluto connettersi con noi subito." Questo gesto, secondo il ballerino, dimostra quanto Maria De Filippi tenga al suo lavoro e agli allievi, cercando sempre di fare tutto al meglio.

La conduttrice non solo ha mostrato professionalità, ma anche una grande sincerità e trasparenza: "Con noi è sempre stata sincera, nel bene e nel male e questo è bello", ha continuato Nicholas. "Maria ha detto che sono il figlio che molti vorrebbero e lei per me è una grande mamma". Questo rapporto speciale che si è instaurato con i ragazzi non è solo professionale, ma anche profondamente umano, facendo sentire ogni partecipante valorizzato e ascoltato.

La telefonata notturna di Maria De Filippi è avvenuta in un momento delicato, come spiega Nicholas: "Holden decise di abbandonare e poi è tornato. La cosa era destabilizzante per alcuni di noi e avevamo deciso di parlare e di chiarirci. Volevamo capire come mai lui voleva andarsene e poi tornare. C'era chi diceva 'no io non voglio'". Invece di aspettare, Maria ha scelto di affrontare immediatamente la situazione per capire lo stato d'animo dei ragazzi e offrire il suo supporto.

"Lei ci ha chiamato alle due e mezza per chiederci come stavamo. Non ha aspettato il giorno dopo, ha telefonato in piena notte. Poteva dormire come le persone normali e non l'ha fatto, è una grande lavoratrice, siamo tutti grati a questa donna," ha concluso Nicholas Borgogni.