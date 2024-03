Amici 23: Kumo in lacrime dopo la maglia a Nicholas: 'Cosa pensi di me', chiede a Emanuel Lo

Nell'ultimo daytime di Amici 23, uno dei momenti più intensi è stato il confronto tra Kumo e il suo professore, Emanuel Lo. Questo confronto è emerso dalla decisione del coreografo di inserire Nicholas nella sua squadra e consegnarli la maglia del serale, creando tensioni e momenti di riflessioni per Kumo, che a questo punto teme di non raggiungere la finale.

Le paure di Kumo ad Amici 23

Durante il programma, Emanuel ha fatto delle scelte cruciali, ammettendo alla fase finale del talent show sia Sofia Cagnetti che Nicholas Borgogni, ex allievo di Raimondo Todaro. Queste decisioni hanno suscitato reazioni contrastanti, soprattutto da parte di Kumo, che ha espresso apertamente il suo disappunto per non aver ricevuto la maglia del serale.

Il confronto con Emanuel Lo

Subito dopo la puntata del 3 marzo Kumo si è sfogato con i suoi compagni, come abbiamo visto nel daytime di oggi, il ballerino vuole sentire dalla voce del suo tutor cosa ne pensa di lui. Poco dopo Kumo ha incontrato Emanuel Lo, che non ha apprezzato la reazione del suo allievo: "Ti sembra questo l'atteggiamento con cui affrontare una situazione del genere? Da ballerino, ti sembra questo l'atteggiamento?. Tu devi pensare solo a ballare".

Kumo ha chiesto conferme a Emanuel Lo prima dell'ultima puntata di AMici 23

Kumo precisa che il suo atteggiamento non è contro Nicholas, ma allo stesso tempo vorrebbe delle risposte dal suo insegnante che lo segue da settembre: "Mi sono fatto il cu.o con te, sono stato appresso a te per cinque mesi, ora cosa devo pensare, dimmelo tu".

Emanuel Lo ha spiegato che lui, durante la puntata ha dato la maglia a Sofia e che la maglia a Nicholas l'ha consegnata dopo che Maria De Filippi aveva chiamato il ballerino per farlo chiarire con Raimondo. "Maria ha chiamato Nicholas, non io. Contestualizza il tutto, state attenti in puntata a quello che succede".

Kumo, in lacrime, e con la "paurite di non andare al serale", come ha detto Emanuel Lo, ha chiesto al coreografo cosa pensasse di lui. Emanuel Lo, pur non dicendo se nell'ultima puntata gli consegnerà la maglia, ha provato a spiegargli che se il ballerino in questo momento è all'interno del talent show è perché "Io ho una fiducia granitica nei tuoi confronti. Tu sei stato qua dentro fino ad ora perché mi piaci, resta concentrato sul tuo percorso".