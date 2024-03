Amici 23 anticipazioni puntata 10 marzo - Tutti gli allievi del Serale, due eliminati, squadre e proposte

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 10 marzo alle 14:00. Siamo giunti all'ultimo appuntamento prima del Serale, anche oggi gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sottoposti al severo verdetto dei giudici di questa settimana. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news del 10 marzo

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 ha regalato una gradita sorpresa sia al pubblico che ai concorrenti, in studio c'è Mew, la cantante uscita nel corso di questa edizione per problemi nella gestione dell'ansia, come ha rivelato la stessa Mew in un post sui social.

Al suo fianco c'è Mattia Zenzola, il ballerino vincitore della precedente edizione di Amici e impegnato a teatro con il musical Mare Fuori*.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti sono stati divisi in due gruppi, i magliati, coloro che hanno già guadagnato l'accesso al serale e indossano la maglia oro, e i non magliati, ovvero coloro che aspettano di conoscere il proprio destino, questi ultimi sono stati giudicati da Diodato.

Classiifica

Ayle

Sarah - Musica musica

Lil - Before you Go Go

Kia - Niente canzoni d'amore

Nahaze - Il cielo

La seconda gara dei non magliati è stata basata sull'interpretazione di La musica non c'è di Coez e giudicata dal maestro Beppe Vessicchio.

Seconda classifica

Sarah

Lil Jolie

Ayle

Kia

Nahaze

La classe di ballo

Anche i ballerini sono stati divisi in magliati e non magliati. I ballerini non ancora ammessi al serale sono due: Giovanni e Kumo. La prima gara di ballo dei due allievi è stata giudicata da Kledi e Nancy Berti.

Classifica

Giovanni

Kumo

La gara di improvvisazione è stata giudicata da Garrison Rochelle. Classifica, invertita rispetto alla precedente

Classifica

Kumo

Giovanni

Giovanni, sbattendo contro uno spigolo si è infortunato e ha perso sangue, sporcando la maglia del serale messa al centro dello studio per l'improvvisazione.

Allievi ammessi al serale

Alla fine dell'esibizioni dei sette allievi non magliati sono stati comunicati gli ammessi al serale e quelli eliminati. Ricordiamo che i posti a disposizione erano cinque.

Lil Jolie - l'allieva è passata nella squadra di Anna Pettinelli

Kumo

Ayle

Sarah

Giovanni

Allievi eliminati

Kia e Nahaze sono state eliminate, le ultime allieve entrate nella casetta, come prevedibile, non accedono alla fase finale. I professori, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, hanno proposto alle due allieve di ripresentarsi a settembre per le audizioni di Amici 24.

Squadre del serale:

Queste le squadre che si affronteranno al serale. Il direttore artistico di questa edizione è Stéphane Jarny.

Alessandra Celentano - Rudy Zerbi

Dustin - Ballerino

Marisol - Ballerina

Holden - cantante

Petit - cantante

Lorella Cuccarini - Emanuel Lo

Lucia - Ballerina

Sofia - Ballerina

Nicholas - Ballerino

Kumo - Ballerino

Mida - cantante

Sarah - cantante

Anna Pettinelli - Raimondo Todaro