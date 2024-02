Amici 23: Ayle vuole mollare, Simone riceve una sorpresa prima di andare via

Nel daytime di Amici 23 abbiamo visto Ayle sul punto di mollare mentre Simone ha ricevuto una bella sorpresa prima di andare via.

Il daytime di Amici 23 del 5 febbraio ha regalato diverse emozioni agli appassionati del talent show. Ayle ha avuto una crisi e ha pensato di abbandonare il programma. Simone Galluzzo, il ballerino eliminato domenica pomeriggio, ha ricevuto una bella sorpresa prima di andarsene.

La crisi di Ayle a Amici 23

La puntata di domenica pomeriggio di Amici 23 ha lasciato l'amaro in bocca ad Ayle. Il cantante, mentre si esibiva davanti a Noemi e Drusilla Foer, giudici della puntata, ha interrotto l'esibizione due volte "per problemi di tonalità".

Durante la puntata, Ayle ha lasciato lo studio. Uno degli addetti al suono ha spiegato a Maria De Filippi che l'errore era del cantante: "La tonalità e il tune erano giuste, era molto emozionato e nervoso, ora è in sala relax".

L'idea di abbandonare il talent show

Dopo il programma, Ayle ha parlato con Anna Pettinelli. Il cantante, ancora in crisi per la sua performance, ha confessato alla sua maestra di voler abbandonare lo show. "Non puoi arrenderti davanti alle prime difficoltà", lo ha rimproverato Anna.

Ayle è stato raggiunto anche da Lucia, che gli ha chiesto di non mollare, di non perdere l'occasione che la vetrina di Amici offre ai ragazzi che partecipano. Alla fine l'allievo ha accettato i consigli della Pettinelli e di Lucia ed ha deciso di rimanere nel talent show.

Simone lascia la casetta

La seconda parte del daytime è stata dedicata all'addio di Simone, l'allievo che ieri è stato eliminato dalla scuola da Emanuel Lo. Come aveva promesso Maria in trasmissione, Simone ha potuto salutare tutti i suoi amici nella casetta. Il ragazzo è stato abbracciato da tutti, sia dai cantanti che dai ballerini con i quali aveva condiviso questo percorso.

Le sorprese per il ballerino

Simone ha ricevuto in regalo da Holden una copia de Il giovane Holden, con tanto di dedica del cantante con cui aveva molto legato.

Prima di lasciare la casa, per Simone è arrivata una graditissima sorpresa da Adriano Bolognino, coreografo con cui i ragazzi hanno lavorato nei mesi precedenti.

Collegato telefonicamente con la casetta, Adriano ha voluto dare a Galluzzo "una carezza di conforto". Il coreografo gli ha offerto un'audizione per alcuni progetti che sta preparando. Grazie a questa sorpresa, Simone Galluzzo ha lasciato la casetta con speranza e determinazione.