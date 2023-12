Amici 23, Ayle e Matthew: provvedimento disciplinare per i due cantanti di Anna Pettinelli

Ayle e Matthew sono stati i protagonisti del daytime di Amici 23 andato in onda il 12 dicembre: i due allievi di Anna Pettinelli hanno subito un provvedimento disciplinare. Il motivo è legato a un comportamento che non è piaciuto ai professori: i due allievi si sono rifiutati di fare il compito a squadre.

Amici 23: Ayle e Matthew rifiutano di collaborare con Martina

I cantanti del talent show nei giorni scorsi hanno avuto un compito da svolgere a squadre: riarrangiare e reinterpretare un cult della musica italiana. Gli insegnanti volevano capire come i ragazzi lavorano in gruppo. "Perché da soli non si va da nessuna parte", ha detto Lorella Cuccarini.

Gli allievi di Anna Pettinelli hanno fallito miseramente. Nella squadra composta da Ayle, Matthew e Martina, solo quest'ultima ha provato a lavorare seriamente, cercando di coinvolgere, inutilmente, anche i suoi compagni.

Compito a squadre fallito

I due cantanti hanno boicottato ogni tentativo di Martina, sostenendo che i brani proposti non erano nelle loro corde. Infine, non è stata scelta nessuna canzone che potesse soddisfare i tre membri del team Pettinelli. "Non mi trovo bene, non la voglio fare. Per me fare musica è fare arte", ha detto Ayle. "Non voglio fare una schifezza, non voglio fare una brutta figura, meglio non fare nulla", gli ha fatto eco Matthew.

Provvedimenti severi: esclusione dalla gara degli inediti

Alla fine della clip che ha riassunto questi maldestri tentativi dei ragazzi, Anna Pettinelli si è infuriata. "Bella figura che avete fatto, avete perso più tempo a discutere tra voi che a mettervi a testa bassa a lavorare. I compiti che vengono dati non sono opinabili", ha aggiunto, "devono essere fatti. Non riesco a credere che abbiate lasciato Martina da sola. Mi sarei aspettata più collaborazione".

Anna Pettinelli è stata appoggiata da Rudy Zerbi che ha trovato ridicola la scusa dei ragazzi legata alla mancanza di tempo: "Come se voi foste Mozart e Beethoven e Martina invece una cantante di jukebox che non aveva niente da fare mentre voi siete impegnati a fare arte".

L'atteggiamento dei ragazzi, in particolare quello di Matthew, ha indispettito la Pettinelli. La coach dei cantanti ha deciso di non far esibire i suoi due allievi nella gara degli inediti di domenica 17 dicembre.

Matthew, dopo aver chiesto scusa alla Pettinelli, ha ottenuto che potrà esibirsi domenica prossima ad una condizione: deve alzarsi ogni mattina alle 6:45 per studiare teoria musicale, alla fine dovrà sostenere un'interrogazione. Solo se raggiungerà la sufficienza potrà presentare il suo nuovo inedito.