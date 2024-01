Amici 23 anticipazioni puntata 28 gennaio: Maglia sospesa, ospiti, giudici e classifiche

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 28 gennaio alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni spoiler su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 28 gennaio alle 14:00. Durante lo show, gli allievi di canto e ballo si esibiranno nelle loro discipline e saranno sotto posti al severo verdetto dei giudici. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, news e giudici del 28 gennaio

L'ospite musicale è uno dei cantanti che non parteciperà a Sanremo, pur essendo stato un grande protagonista delle edizioni condotte da Amadues, stiamo parlando di Achille Lauro. Dopo il successo del tormentone estivo 'Fragole' con Rose Villain, il cantante a novembre ha pubblicato il brano 'Stupidi ragazzi'. In studio anche il rapper Random.

I giudici della puntata sono Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt per la gara di canto e Nancy Berti per la gara di ballo.

Holden ha ricevuto il disco d'oro. Gaia è stata assente durante la registrazione della puntata.

Prova Oreo vinta da Martina. La prova Marlù se l'è aggiudicata Lucia.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti, come di abitudine, si sono esibiti sulle note delle cover preparate nel corso della settimana.

La classifica delle cover

Martina: È vero che vuoi restare

Holden: Middle Ground

Mida: Sui muri degli Psicologi

Petit: Perdono

Kia: Diamonds

Lil Jolie: Destinazione Paradiso

Sarah: The moral of the story

Ayle: Importante

Nahaze

Malia: Brivido

Inediti.

Holden ha presentato il suo inedito che lo aveva tenuto lontano dalle pulizie della casa, la canzone si chiama Solo stanotte. L'inedito della nuova entrata Nahaze si intitola Oro.

Compiti

Petit ha un compito di Anna Pettinelli, un brano di Rock and Roll con una condizione: può aggiungere poche barre in napoletano. Il voto finale è 7,5.

Mida ha eseguito un compito di Anna Perttinelli che da settimane sostiene che il cantante della Cuccarini non sa scrivere. Mida doveva comporre un testo utilizzando parole bizzarre come cipolle, cavalloni, tosse, stomaco, equatore. Voto 4

Amici 23 arrivano provvedimenti disciplinari: si salvano in cinque, Kumo non supera il compito della Celentano

La classe di ballo

La classifica decisa dai voti dalla coreografa Nancy Berti dopo le esibizioni preparate durante la settimana con i professionisti.

Classifica dei ballerini

Dustin

Marisol

Sofia

Kumo

Giovanni

Nicholas

Simone

Lucia

Gara improvvisazione a tema amore vs tradimento

In questa puntata si sfidano Simone che balla con Elena, Giovanni che balla con la Tocca Francesca Tocca e Dustin con Isobel. Vince Simone.

Il ballerino potrà realizzare un video da pubblicare sulla pagina di Word of Dance.

Compiti

Dustin ha eseguito il compito di Raimondo Todaro, lo stesso compito neoclassico dato da Alessandra Celentano a Nicholas. La maestra non fa sconti e assegna al suo allievo un voto basso: 3,5. Maglia ritirata e ritorno in casetta per il talentuoso alunno australiano.