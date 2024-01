Amici 23 arrivano provvedimenti disciplinari: si salvano in cinque, Kumo non supera il compito della Celentano

Per la seconda volta, gli allievi di Amici 23 sono stati sanzionati dalla produzione a causa della mancanza di pulizia nella casa condivisa. La situazione della residenza dei ragazzi del talent show è giunta a condizioni deplorevoli, e i professori hanno deciso di infliggere una punizione a tutti gli allievi, tranne cinque di loro che si sono dimostrati rispettosi delle regole.

Pulizie ignorate nuova ondata di sanzioni nella casa di Amici 23

Durante il daytime di Canale 5 di Amici 23 del 23 gennaio, Rudy Zerbi aveva mostrato ai ragazzi un video in cui Mida accusava Holden di non contribuire alla pulizia della casa. Mida, allievo della Cuccarini, aveva sottolineato che non sarebbero state prese misure contro chi trascurava le proprie responsabilità per evitare che l'allievo di Zerbi rischiasse la squalifica.

Le immagini trasmesse non lasciavano spazio a dubbi: la casa dei ragazzi era sporca, con bottiglie, piatti e bicchieri sparsi in varie stanze.

Proposta di punizione unanime: settimana senza telefono per tutti

Oggi la produzione è intervenuta per sanzionare gli allievi, ma dalla punizione sono stati esclusi solo Simone, Nicholas, Sarah Martina e Gaia, coloro che si occupano della pulizia e rispettano le regole. Anche Kia e Nahaze, le due ultime entrate per sostituire Mew e Matthew, sono state esentate dal provvedimento.

La proposta di Alessandra Celentano di privare tutti gli allievi del telefono per una settimana è stata votata all'unanimità dagli insegnanti. La maestra ha minacciato di aumentare la durata della punizione settimana dopo settimana se la situazione non cambia. "Siete irrispettosi verso voi stessi, verso i ragazzi che svolgono le pulizie e chi lavora con voi", ha commentato la maestra di danza.

Anna Pettinelli ha evidenziato che questa punizione fa fare una brutta figura ai ragazzi. Raimondo Todaro ha chiesto ai suoi allievi non puniti di non prestare i telefoni agli alunni sanzionati, minacciando di toglierlo anche a loro in caso contrario.

Ayle rimproverato da Anna Pettinelli

Nel daytime di oggi, Anna Pettinelli ha richiamato Ayle affinché smetta di lamentarsi continuamente dei compiti assegnati. Inoltre, il cantante è stato rimproverato perché spesso non gradisce le cover che deve eseguire durante le esibizioni domenicali.

Kumo si esibisce con un compito di Alessandra Celentano

Kumo ha dovuto svolgere un compito assegnato da Alessandra Celentano, a giudicarlo c'erano anche Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Celentano ha sottolineato che il ballerino manca di versatilità, mentre Emanuel ha chiesto al suo allievo di lasciarsi andare.

"Ti metti dei paletti da solo", gli ha detto il maestro mentre Kumo non ha trattenuto le lacrime. "Ho paura di mostrare le mie fragilità", ha confessato il ballerino.