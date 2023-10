Amici 23, anticipazioni 29 ottobre: Chi ha vinto le sfide e chi è entrato nel talent show

La nuova puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 29 ottobre alle ore 14:00 su Canale 5: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Si sono da poco concluse le registrazioni della sesta puntata di Amici 23, che sarà trasmessa su Canale 5 il prossimo 29 ottobre alle 14:00. Nel corso del programma ci saranno sfide tra gli allievi nelle gare di canto e nelle gare di ballo con le classifiche redatte dai giudici che saranno presenti negli studi del programma. Ospiti in studio Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari che ci faranno ascoltare Nightmares . Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Gara di Canto di Amici 23

Dopo Emma Marrone, Rkomi e Fiorella Mannoia questa settimana Maria De Filippi ha invitato in studio Giorgia. La cantante ha giudicato i cantanti e commentato le loro interpretazioni.

La classifica di Giorgia

Mew ha cantato You got the love

Sarah ha cantato Fiori rosa, fiori di pesco

Holden ha cantato Bella d'estate

Petit ha cantato Le Donne di Fabri Fibra

Stella ha cantato Paint The Town Red

Lil Jolie ha cantato L'Amore di Enzo Carella

Matthew ha cantato Notte d'estate

Samuspina ha cantato Kumite di Salmo

Ezio ha cantato Easy Like Sunday Morning

Anna Pettinelli ha sospeso la maglia a Ezio

Inediti per le radio

Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden hanno cantato i loro inediti che saranno trasmessi da Radio Zeta del gruppo RTL da domenica 29 ottobre.

Gara di Ballo del 29 ottobre

La settimana scorsa i ragazzi sono stati giudicati da Eleonora Abbagnato, questa domenica tocca al primo ballerino del Wiener Staatsballett Davide Dato.

La classifica di Davide Dato

Marisol

Kumo

Giulia

Gaia

Elia

Dustin

Sofia

Nicholas

Isobel

Chiara

Simone

Prova: una vita raccontata con una coreografia

In questa gara si sono sfidati Gaia, Simone e Dustin, quest'ultimo è stato dichiarato il vincitore della prova giudicata da Maura Paparo.

Compiti assegnati dai professori

Nicholas ha ballato con Georgie un passo a due, il compito è stato giudicato ampiamente insufficiente da Alessandra Celentano.

Chiara ha ballato un passo a due, assegnato sempre da Alessandra Celentano, anche in questo caso non è stata raggiunta la sufficienza.

Nuovo Ingresso

Giovanni, ballerino di latino, è entrato nella scuola nel team di Raimondo Todaro. Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, si sono detti favorevoli al suo ingresso, anche se Lo ha specificato che ha dato parere favorevole per cortesia nei confronti di Raimondo. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno votato no.

Sfide

Mida, come aveva promesso a Lorella Cuccarini, ha accettato la sfida, contro di lui c'era MonnaElisa. Entrambi hanno cantato un inedito, Mida ha vinto la sfida e resta nella scuola.

La sfida di Holy Francisco non è stata fatta vedere e, presumibilmente, sarà trasmessa nel daytime di lunedì o montata in un secondo momento per la puntata di domenica.