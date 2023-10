Amici 23: Anna Pettinelli mette alla prova Mida che racconta la sua storia

Nuovo compito per Mida, preso di mira da Anna Pettinelli, che non è convinta delle capacità del cantante di Lorella Cuccarini, accusandolo di essere soltanto uno scaldadapubblico. Nel frattempo, il giovane talento ha raccontato alla sua coach il difficile anno trascorso dopo il divorzio dei genitori e le sue difficoltà nell'integrarsi.

La scorsa settimana, Anna Pettinelli ha messo in sfida Sarah, salvando momentaneamente Mida, a cui questa settimana ha deciso di assegnare un compito. Il cantante dovrà esibirsi nella prossima puntata sulle note di Brividi, il brano che ha consentito a Mahmood e Blanco di vincere a Sanremo.

"Ormai ci stiamo preparando per la quarta puntata, e hai avuto diverse opportunità di esibirti ha scritto la speaker radiofonica - Non mi addentrerò nei dettagli sulla tua abilità canora, poiché ancora non è chiara, ma ciò che traspare dalle tue esibizioni è la continua ricerca dell'approvazione del pubblico. Sembra che tu cerchi di trasformare ogni tua performance in un trionfo di applausi e urla. Devi chiederti: sei un cantante o uno 'scaldapubblico'? Non voglio offenderti, ma voglio capire se e come sai cantare".

Anche nell'esibizione della scorsa domenica, oltre al fatto che Mida ha interpretato un brano discutibile, quello che ha colpito Anna è stata l'energia che il cantante mette nel cercare di coinvolgere il pubblico. Per questo motivo, la coach ha deciso di assegnargli un compito specifico. Vuole che Mida focalizzi la sua esibizione sull'intensità e la maturità del suo canto, senza cercare l'approvazione esterna. La Pettinelli ha suggerito a Mida di concentrarsi sul contenuto e non sulla forma.

Nel daytime di oggi Mida è stato il protagonista anche di alcune rivelazioni sulla sua vita privata, confessioni fatte a Lorella Cuccarini durante una pausa dalle prove. "Abito con mia mamma, è stato un anno un po' assurdo e pesante. I miei genitori si sono separati di recente, e l'ho vissuto male; non me lo aspettavo. Inizialmente è stata un'esperienza difficile, ma poi ho cominciato a viverla in modo più positivo quando li ho visti stare meglio. Ho dovuto affrontare anche due traslochi", ha spiegato il giovane cantante.

Mida ha raccontato che in passato aveva problemi a relazionarsi e non era mai riuscito a integrarsi "il problema ero io", ha detto. La gente gli diceva "te la tiri, mi stai antipatico". "Non avere paura di vivere le emozioni o di attingere al tuo vissuto personale," ha risposto Lorella Cuccarini.