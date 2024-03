Amici 23: Anna Pettinelli irride Holden e Petit, la reazione dei due cantanti

Nel daytime di questa settimana i professori di Amici stanno analizzando gli avversari che affronteranno nel Serale. Oggi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, parlando con i loro allievi, hanno sottolineato i punti deboli degli avversari, la speaker radiofonica, in particolare, ha messo in risalto le pecche di Holden e di Petit.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno convocato i loro allievi, la loro squadra è composta da quattro ballerini: Lucia, Sofia, Nicholas e Kumo e due cantanti Mida e Sarah. Nello studio di registrazione del programma i due coach hanno analizzato le squadre avversarie.

Amici 23 verso il Serale: i quindici allievi finalisti, i giudici, le squadre e il direttore artistico

Le opinioni della Pettinelli hanno attirato le maggiori critiche da parte del web. La coach, infatti, ha preso di mira Holden e Petit, della squadra di Rudy Zerbi, molto amati dal pubblico che commenta il programma su X.

Anna Pettinelli ha criticato Holden e Petit nel daytime di Amici 23

Holden, definito da Lorella Cuccarini un punto interrogativo, per Anna Pettinelli canta tutte le canzoni allo stesso modo: "Da un pezzo dei Coldplay a Battisti ha sempre la stessa intonazione, è sempre inespressivo, è un tronco al centro dello studio, non trasmette niente. Sull'interpretazione e lo staging è poca roba".

Anna si è pure cimentata in un'imitazione di Holden, la speaker radiofonica ha fatto la caricatura del cantante spalancando la bocca e sbarrando gli occhi.

Anna Pettinelli, definita "carica" da Raimondo Todaro, ne ha avute anche per Petit "Di lui si dice che è carino, simpatico e null'altro. Io se fossi in Petit mi arrabbierei. I nostri invece regalano emozioni", ha detto indicando i suoi allievi.

Holden e Petit, ascoltando le critiche della Pettinelli hanno espresso tutta la loro perplessità "Queste cose non le ha mai dette, anzi mi diceva che ero bravo e per questo non mi assegnava i compiti", ha affermato Petit che ha difeso anche il suo compagno di squadra "non credo che Holden canti tutte le canzoni allo stesso modo".

Anna Pettinelli ha esteso le sue competenze anche al ballo, criticando Nicholas, che da qualche giorno è passato dalla squadra di Raimondo Todaro a quella di Emanuel Lo. "L'unico punto di forza di Nicholas è che sa fare le prese, ma dove lo vedi il carisma", ha sentenziato Anna Pettinelli.