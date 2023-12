Amici 23, Alessandra Celentano fa litigare tra Kumo, Simone Galluzzo e Nicholas Borgogni

Nuove discussioni all'interno del daytime tra gli allievi di Amici 23, questa volta ha scontrarsi sono stati i ballerini. Da una parte c'era Kumo, che nella puntata di ieri, trovatosi di fronte ad Alessandra Celentano non ha ripetuto le accuse fatte in settimana, dall'altra Simone e Nicholas, che hanno accusato il loro collega di incoerenza.

La scorsa settimana Alessandra Celentano, in seguito a una discussione con Emanuel Lo, ha dato ai ballerini degli altri insegnanti un compito di neoclassico, coinvolgendo Giovanni, Simone, Kumo e Nicholas. Il compito è stato svolto solo dagli ultimi due ma tutti avevano accusato la maestra di essersi voluta vendicare.

Discussione accesa tra Kumo, Nicholas e Simone a Amici 23

Nella puntata del 10 dicembre Kumo, interrogato dalla Celentano, non ha ripetuto le accuse che si erano sentite nel daytime: "Quelle cose sono uscite dalla mia bocca. Mi dispiace se si sia sentita offesa ma vorrei dirle maestra che lei a me lei piace veramente tanto", ha affermato.

Il voltafaccia di Kumo non è piaciuto a Simone e Nicholas che una volta tornati in studio hanno deciso di affrontarlo. "Ora mi faccio una litigata - ha detto Simone ad Hoden - perchè persone continuano sempre a pararsi il c.lo davanti agli altri. Kumo, per esempio, lui prima dice delle cose e poi cerca una giustificazione per non risultare".

Le divergenze tra i ballerini

Il primo a confrontarsi con Kumo è stato Nicholas "Sei stato incoerente, le hai detto che ti piace, in quel momento dovevi dirle tutto quello che pensavi", ha detto l'allievo di Raimondo Todaro.

Kumo ha spiegato di non essere riuscito a parlare nel momento critico e ha cercato di chiarire che apprezzava la maestra, ma il problema era che veniva interrotto continuamente. Ha affermato di non voler sovrastare gli altri con la voce e avrebbe preferito dire alla maestra che gli piaceva, ma non aveva gradito il modo in cui gli era stato assegnato il compito.

Il compito della Celentano e le reazioni degli allievi

La tensione è salita ulteriormente quando la maestra Celentano ha assegnato un nuovo compito a tutti i ballerini, incoraggiandoli a superare i propri limiti. Kumo e Giovanni hanno avuto un confronto sul compito, evidenziando divergenze di opinione sulle aspettative e sul percorso didattico.

"Questa è una coreografia difficile e io so benissimo chi ho di fronte, so che venite da stili diversi e quindi siete tutti diversi. Avete anche anni di studio diversi quindi per me la cosa importante è che voi capiate che dovete alzare l'asticella e superare i vostri limiti", ha detto la maestra.

Dopo un commento di Giovanni "Sono l'unico che non lo sa fare. Non posso nemmeno provare a fare i salti che mi spezzo", ci è stata una nuova discussione tra Kumo e Simone. Quest'ultimo ha accusato il suo compagno di squadra di mettere sempre le cose in maniera diversa.

Infatti Kumo, commentando il compito della Celentano ha detto: "Questo è un compito bello, rispetto a quello della settimana scorsa, arrivato per ripicca, questo è bello, ci aiuta a superare i nostri limiti".

"A livello di concetto non c'è niente di diverso dalla settimana scorsa. Da quando siamo qua dentro quante persone ti hanno detto che metti sempre le cose in maniera differente? Quante?", ha ribadito Simone con Kumo che ha lasciato la sala per tornare in casetta.