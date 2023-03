Amici 22: bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la reazione di Giorgia

Il secondo serale di Amici 22 è stato caratterizzato da un sensuale ballo tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, culminato con un bacio appassionato. I due insegnanti di danza del talent di Maria De Filippi hanno assicurato che la reazione di Giorgia e Silvio Testi, i rispettivi compagni, è stata di puro divertimento.

Durante il serale di Amici 22 non si esibiscono solo i ragazzi, ma anche i loro professori. Così nella puntata di sabato 25 marzo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno optato per un ballo sulle note di un grande classico, Furia cavallo del West. Arisa e Raimondo Todaro hanno scelto come brano Guarda che luna. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, per celebrare gli 83 anni di Mina, compiuti il 26 marzo, hanno ballato sulle note di un brano della Tigre di Cremona.

I due insegnati hanno scelto Brivido felino, la canzone che Mina ha cantato in coppia con Adriano Celentano. La coreografia è stata molto sensuale ed è stata suggellata da un bacio altrettanto appassionato. Maria De Filippi ha ironizzato dicendo ad Emanuel Lo: "Di Lorella mi fido, so che suo marito sta tranquillo, ma tua moglie Giorgia cosa dice?".

Il ballerino ha replicato affermando di aver avvisato la cantante, ma di aver dato la colpa di quel bacio alla stessa conduttrice: "Le ho detto che mi hai costretto tu, Maria". Prima dell'inizio della trasmissione, Lorella aveva scritto in un tweet: "Stasera, un 'guanto prof' sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego". La cantante aveva risposto con un simpatico "Mi devo preoccupare??". Al termine del ballo, Giorgia si è complimentata con i due per la performance "Vabbè ma siete troppo bravi solo applausi per voi due".