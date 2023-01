Amici 22, anticipazioni del 29 gennaio: due alunni devono lasciare la scuola

Amici 22 va in onda oggi, 22 gennaio, su Canale 5 alle 14:00: ci avviciniamo alla fase finale della prima parte del talent, quella che precede il serale. Oggi due alunni diranno addio ai loro compagni perdendo la possibilità di accedere all'ultima parte del programma. Scopriamo chi sono e cosa vedremo oggi pomeriggio

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio e quello che vedrete in puntata. Un ex alunno di Amici 21 presenterà il suo nuovo singolo, ci riferiamo ad Alex Wise che, accompagnato da Sophie and The Giants, ci farà ascoltare Dire, fare, curare. Sono tre i giudici della sezione canto, Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti valuteranno i cantanti, mentre i ballerini si esibiranno sotto l'occhio attento di Sergio Berna. Le prove sponsor sono state vinte da Mattia e Gianmarco. Il primo si è aggiudicato il premio messo in palio dalla Tim, il secondo quello dell'Oreo.

Sanremo 2023: Ecco cosa pensa Maria De Filippi della sfida con Amadeus

Federica ha affrontato una sfida di canto richiesta da Rudy Zerbi. L'alunna vince e resta nella scuola. NDG non ha partecipato alla puntata perchè è influenzato

Gara canto: la classifica

Piccolo G

Angelina

Aaron

Niveo

Federica

Cricca

Jore

WAX

Amici, Anna Pettinelli rompe il silenzio su Maria De Filippi: "Ecco la verità"

Gara ballo: la classifica

Paky

Samu

Mattia

Maddalena

Megan

Vanessa

Samuel

Eleonora

Passiamo alle dolenti note relative agli allievi eliminati. Ad andare via sono Samu e Vanessa. Il primo è stato sostituito da Raimondo Todaro, al suo posto è entrato Alessio Cavaliere, un ballerino di hip hop. Alessandra Celentano ha promesso a Samu che si attiverà subito per procurargli una borsa di studio per andare a studiare all'Accademia di Monaco di Baviera. Emmanuel Lo ha deciso di eliminare Vanessa, una delle ultime entrate nella scuola.

Resta sulla graticola Samu, la sua sfida è stata rimandata per indisposizione dello sfidante

Angelina, Wax e Piccolo G si sono sfidati per la produzione di un videoclip musicale. Wax ha vinto e produrrà un video sull note dell'inedito Ballerine e Guantoni.

Paky, Samu e Isobel si sono sfidati per la produzione di un video per la realizzazione del video su World of danc. Samu ha vinto la sfida.