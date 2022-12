Amici 22, anticipazioni del 18 dicembre: tre nuovi ingressi nella casetta

Amici 22 va in onda oggi, 18 dicembre, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati alla quattordicesima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi ci saranno tre nuovi ingressi nella casetta

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Maria De Filippi ha invitato negli studi di Canale 5 gli ex alunni Stash, Nigiotti e Annalisa per giudicare le interpretazioni dei cantanti. La conduttrice ha annunciato che oggi pomeriggio non ci saranno eliminazioni. La quattordicesima puntata è l'ultima prima dello stop natalizio. I daytime saranno mandati in onda fino al 23 dicembre, il programma riprede a gennaio 2023.

Stash, Nigiotti e Annalisa hanno stilato la classifica delle cover senza rendere noti i voti. Il vincitore si esibirà il 28 e 29 dicembre a Roma durante il concerto di Elisa all'Auditorium Parco della Musica. La classifica ha messo al primo posto Angelina e Wax, dopo lo spareggio la cantante ha vinto la prova ed il premio in palio, canterà al fianco di Elisa

Classifica delle Cover

Angelina

Wax

Cricca

NDG

Piccolo G

Tommy Dali

Aaron

Federica

Niveo

Rudy Zerbi, dopo aver visto Niveo in fondo alla classifica, ha chiesto a Lorella Cuccarini di ripensarci e prendere una decisione sul ragazzo. Zerbi lo vorrebbe fuori dalla scuola.

Il coreografo Fabrizio Mainini ha giudicato la gara di ballo, i ballerini avevano il compito di prepararsi da soli la coreografia.

Classifica del ballo

Isobel

Ramon

Samu

Megan

Maddalena

Gianmarco

Mattia

Rita

Samuel

Nella casetta ci sono tre nuovi ingressi voluti dai professori. I ragazzi resteranno per un periodo di valutazione, al termine del quale saranno prese delle decisioni sul loro destino. Ecco i loro nomi: Aurora voluta da Raimondo Todaro, Valeria voluta da Lorella Lorella Cuccarini e Vanessa scelta da Emanuel Lo. I tre nuovi entrati rimarranno a a studiare con i professionisti nelle rispettive sale prove.