Amici 22, anticipazioni 6 maggio, eliminati, finalisti e ospiti dell'ottava puntata

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda l'ottava puntata del serale di Amici 22: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera 6 maggio 2023 su Canale 5 alle 21:30 torna Amici 22. Siamo arrivati all'ottava puntata del serale, fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi 15 allievi.

I ragazzi rimasti in gara oggi sono sei, dopo l'eliminazione di Megan, NDG, Piccolo G, Gianmarco, Samu, Alessio, Federica, Ramon e Cricca. Stasera si decidono i finalisti del programma. Ecco i talenti al ballottaggio per l'eliminazione e gli ospiti.

Gli allievi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, la terza ad Arisa e Raimondo Todaro. Giudici del programma sono Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Le anticipazioni sono fornite dall'account Twitter AmiciNews.

La puntata ha rischiato di saltare per un focolaio di Covid che ha colpito allievi e tecnici.

La puntata avrà la presenza di due ospiti molto attesi: Enrico Brignano e il Volo, netre Arisa canterà il suo nuovo singolo.

Durante la serata ci saranno varie sfide tra le squadre che determineranno il ballottaggio per l'eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre:

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Allievi Aaron e Isobel Kinnear.

Squadra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Allievi: Angelina Mango e Mattia

Squadra Arisa e Raimondo Todaro. Allievi: Wax e Maddalena

Prima Manche

Prima prova: Isobel contro Wax. Vince Isobel

Seconda prova: Aaron contro Mattia. Vince Mattia

Terza prova: guanto di sfida Maddalena contro Isobel. Vince Isobel.

Isobel è la prima finalista

Seconda Manche

Prima prova: Mattia contro Aaron. Vince Mattia

Seconda prova: Mattia contro Maddalena. Vince Mattia

Mattia è il secondo finalista

Terza Manche:

Prima prova: Angelina contro Aaron. Vince Angelina

Seconda prova: Angelina contro Wax. Vince Angelina

Angelina è la terza finalista

La prima eliminata è Maddalena

Ballottaggio per ottenere il quarto posto come finalista tra Aaron e Wax. Dopo le loro esibizioni, i voti dei giudici vengono espressi, ma la decisione finale su chi è stato eliminato verrà comunicata da Maria De Filippi nella casetta. La produzione ha adottato questo sistema per evitare anticipazioni sull'allievo che dovrà lasciare la scuola.