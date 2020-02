Amici 2020: ospiti Emma Marrone e le Sardine nella prima puntata

Amici 2020 aprirà i battenti con ospiti eccellenti nella sua prima puntata, venerdì 28 febbraio su Canale 5 in prima serata. Ci saranno per esempio un'artista ormai di casa nei programmi di Maria De Filippi, Emma Marrone, ma a destare maggiore curiosità sono sicuramente le Sardine.

"Non penso di dare una connotazione politica al programma invitandoli perchè non sono un partito": così Maria De Filippi ha risposto oggi in conferenza stampa a chi chiedeva se non ci fosse anche questo timore nell'invitare le Sardine. Ed evidentemente la paura non c'è, nè da parte di Mediaset nè da parte di Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, che venerdì saranno in studio accompagnati, tra il pubblico, da altre 40 Sardine provenienti da tutta Italia, con un monologo contro l'odio. "Abbiamo accettato la proposta di partecipare per lanciare un messaggio ai tanti ragazzi che seguono il programma, il confronto con un pubblico il più ampio possibile è sempre stato nel nostro Dna. La dimensione politica delle sardine non può e non deve essere snob, evitando il rischio, questo sì reale, di chiudersi in una comfort zone in cui parlare tra pochi o di strumentalizzare ogni argomento per trasformarlo in quel populismo che invece siamo nati per combattere", ha dichiarato il movimento attraverso un comunicato stampa.

Non saranno i soli: a tenere compagnia al pubblico in studio e a casa di Amici 2020, durante il primo serale, ci saranno molti altri ospiti, tutti musicali, come la già citata Emma Marrone e ancora Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, J-Ax e Ermal Meta, tutti pronti a duettare con i concorrenti.