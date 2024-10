Le amiche della sposa, Paul Feig: "Temevo che se avessi fallito avrei ucciso i film per le donne"

Non è giusto che un film con protagoniste tutte donne stabilisca lo standard per tutti i futuri film con protagoniste donne. Ma è così che Paul Feig, regista de Le amiche della sposa ha detto di essersi sentito nelle settimane e nei mesi precedenti l'uscita della commedia nel 2011.

"Quanto ha significato per te il successo di Bridesmaids?", Jesse Tyler Ferguson ha chiesto a Feig in un recente episodio del podcast Dinner's On Me. "Tutto", ha risposto Feig. "Ha significato tutto".

Oltre al fatto che tutti prevedevano che il film non sarebbe andato bene fino al giorno dell'uscita, Feig ha ricordato che per mesi gli era stato detto: "'Un altro film con protagoniste donne dipende dal successo di questo'. Ed è stato come dire: 'Davvero? Quindi sto per uccidere i film per le donne. Così me ne andavo in giro come un morto che cammina tutto il giorno, come a dire: 'Abbiamo fallito, abbiamo fallito, abbiamo fallito'".

Ellie Kemper, Melissa McCarthy e Wendi McLendon-Covey in una scena della commedia Le amiche della sposa

La commedia del 2011, che racconta della disordinata migliore amica di una sposa, le cui buffonate minacciano di mandare all'aria il matrimonio, è stata scritta da Annie Mumulo e Kristen Wiig e interpretata da Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne e altri. Sebbene Feig sapesse di avere per le mani un film divertente durante le riprese del film, ha affermato che "nessuno si prefigge di fare un brutto film. E nessuno pensa mai di fare un brutto film".

La sfiducia intorno a Le amiche della sposa

"Ci è stato detto che se questo film non avesse fatto 20 milioni di dollari nel weekend di apertura, sarebbe stato considerato un fallimento", ha continuato. Il budget per Le amiche della sposa è stato di 32,5 milioni di dollari. Nonostante la presenza di grandi nomi come la Wiig e la Rudolph, in genere non ci si aspetta che le commedie incassino il triplo, il doppio o addirittura più della metà del loro budget, così come ci si aspetta dai film horror o dai film di supereroi.

A peggiorare le cose, lo studio ha mostrato "un'anteprima la sera prima, e non è andata bene nella proiezione di mezzanotte. La mattina dopo mi chiamano e mi dicono: 'Beh, le proiezioni sono di 13 milioni di dollari per il fine settimana'. E io: 'Mi dispiace'".

La sera della prima

Sembrava quasi finita per Feig, che ha chiamato McCarthy e suo marito, il comico Ben Falcone, la sera dell'uscita: "Una cena insieme per leccarci le ferite. E mentre siamo a cena, ricevo questi messaggi che dicono: 'Sembra che ci siano 18 milioni di dollari. Beh, sembra che siano 19 milioni. In realtà 21'. Cosa? E poi, all'improvviso, si arriva a 22, 23, 24".

"Ho detto subito: 'Tutti in macchina! E così tutti noi - Ben, Melissa e Lori, mia moglie e io - siamo saltati in macchina e abbiamo guidato fino all'ArcLight di Hollywood e siamo entrati in questo cinema, che era pieno e in fibrillazione", ha continuato. "E ci siamo detti: 'Ce l'abbiamo fatta!'. Ed è stata una vera e propria conferma per tutti gli anni in cui l'abbiamo desiderato e ci era stato negato".

Le amiche della sposa: Kristen Wiig non voleva inserire la scena dell'intossicazione da cibo

Le amiche della sposa ha guadagnato 26 milioni di dollari nel weekend di apertura. Alla fine della prima settimana di programmazione, il film aveva incassato 44 milioni di dollari. Il film è rimasto nelle sale per ben cinque mesi, incassando alla fine oltre 169 milioni di dollari al botteghino nazionale e 288 milioni di dollari a livello globale.