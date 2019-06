L'Amica Geniale 2, le riprese al Bagno Elena di Napoli: le foto dal set!

L'amica geniale ritornerà sugli schermi con gli episodi della seconda stagione e le riprese, in questi giorni, ci portano al Bagno Elena di Napoli.

Su La Repubblica sono spuntate le foto dal set di una giornata di riprese tra Posillipo e il rione Sanità. L'amica geniale 2 sarà nuovamente diretto da Saverio Costanzo, come si vede dalle immagini rubate dal Bagno Elena, che ha fatto un vero e proprio tuffo negli anni Sessanta. Nelle foto riusciamo a vedere la sedicenne napoletana Gaia Girace, che interpreta Lila, durante le riprese sulla spiaggia accanto a Palazzo Donn'Anna. L'area è stata riportandola alla realtà di circa sessanta anni fa, come si può vedere dal look e dagli ambienti nelle foto dal set.

L'amica geniale: Gaia Girace nell'episodio La Promessa

La serie riprenderà la narrazione dal matrimonio di Lila e Stefano - qui trovate la nostra recensione degli ultimi episodi de L'amica geniale - e seguirà le due protagoniste alle prese con i cambiamenti nella vita delle due amiche, alle prese con amori, studi e nuovi lavori. Due degli episodi saranno ambientati a Ischia e le riprese, iniziate a marzo, si concluderanno a settembre.