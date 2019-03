L'Amica Geniale 2: boom ai casting, oltre 700 partecipanti!

I provini per la seconda stagione de L'amica geniale sono stati un vero e proprio evento boom in Campania, con oltre 700 persone che si sono presentate per entrare a far parte dell'amatissima serie!

Il successo di L'amica geniale è diventato un vero e proprio caso internazionale, dopo la presentazione al Festival di Venezia e l'uscita speciale nelle sale cinematografiche per tre giorni. Le riprese della seconda stagione stanno per iniziare e in questi giorni è stato tempo di provini a Ischia, sede di diverse scene: il risultato è stato incredibile, con oltre 700 persone giunte per provare a ottenere una piccola parte nella fiction.

L'amica geniale: Elisa De Genio e Ludovica Nasti in una scena della prima stagione

Anche solo per apparire come comparse, le persone in attesa si sono mostrate davvero entusiaste: dalle ultraottantenni con un passato d'arte, a una squadra di calcio intera, a gente arrivata da ogni parte d'Italia, da Roma come dalla Basilicata. Anche tantissimi bambini sono arrivati al Teatro Polifunzionale per essere giudicati idonei o meno dalla Wildside. La produzione si sta anche occupando della ricerca location nell'isola, obiettivo una casa tipica ischitana degli anni '60.

La serie riprenderà la narrazione dal matrimonio di Lila e Stefano - qui trovate la nostra recensione degli ultimi episodi de L'amica geniale - e seguirà le due protagoniste alle prese con i cambiamenti nella vita delle due amiche, alle prese con amori, studi e nuovi lavori. Due degli episodi saranno ambientati a Ischia e le riprese inizieranno a marzo, per poi concludersi dopo sei mesi.