American Pie: il nuovo film sarà scritto da Sujata Day

Il nuovo film di American Pie è già in produzione, con Sujata Day incaricata di scriverne la sceneggiatura: ecco tutti i dettagli rivelati da Universal Pictures.

I fan del franchise ne saranno felici: il nuovo film di * American Pie** è già in lavorazione. Lo ha riferito The Hollywood Reporter, rivelando inoltre che la sceneggiatura è ora affidata all'attrice e regista Sujata Day, interprete di Sarah nella serie HBO Insecure e regista di Definition Please, uscito su Netflix nel 2020.

Alyson Hannigan e Jason Biggs in una scena di American Pie 2

Non si conoscono dettagli sulla trama, ma la storia avrà di base lo stesso tono delle pellicole precedenti e promette di essere una "nuova versione" della lunga serie targata Universal Pictures.

Ricordiamo che il film originale del 1999, American Pie, scritto da Adam Herz e diretto da Paul Weitz, ha incassato più di 235 milioni di dollari in tutto il mondo. Il grandioso risultato ha portato la casa di produzione a decidere di realizzare ben tre sequel con protagonista il cast principale e una serie di lungometraggi spin-off, tra cui American Pie Presents: Beta House e American Pie - Nudi alla meta, che finora comprende cinque pellicole, tutte curate dalla branchia home entertainment di Universal.

Oltre ad aver interpretato Insecure, Sujata Day è apparsa nella serie web di Issa Rae The Misadventures of Awkward Black Girl. L'attrice ha debuttato alla regia con Definition Please del 2020, film da lei anche scritto e recitato.