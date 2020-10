Un evento virtuale, in programma per il weekend di Halloween 2020, permetterà ai fan di American Horror Story di visitare per la prima volta la Murder House, ovvero la casa nella quale si è svolta la prima stagione della serie tv ideata da Ryan Murphy.

American Horror Story (ep. Murder House, prima stagione) l'interno della casa in un flashback del passato

Con il passare degli anni, i fan di American Horror Story sembrano essere sempre più convinti di una cosa: quella di Murder House rappresenta una delle migliori stagioni, se non la migliore in assoluto, della serie antologica ideata da Ryan Murphy. E chissà quante volte, nel corso del tempo, ci si è chiesto cosa ci fosse, nella realtà, all'interno della casa protagonista dei primi dodici episodi della serie tv. Ebbene, la Murder House sta per essere aperta al pubblico per la prima volta in assoluto attraverso un "live streaming paranormale", organizzato per il fine settimana di Halloween.

L'evento virtuale riunirà alcuni esperti del paranormale, tra cui il proprietario della casa di Murder House, il dott. Ernst Von Schwarz, l'esorcista Bishop James Long, la strega psichica Patti Negri, l'esperta di vampiri Michelle Belanger, l'esperta di Halloween e storica Lisa Morton, l'esperta di tarocchi Sasha Graham, il guaritore Satish Dholakia, lo psichiatra Dr. Waguih Ishak e molti altri personaggi che prenderanno parte ad una vera e propria celebrazione di Halloween.

American Horror Story: Frances Conroy e Connie Britton nell'episodio Halloween - part 1 (stagione 1)

Ci saranno 15 telecamere installate in tutta la Murder House, che saranno attive in live streaming non-stop durante il fine settimana. Parte del ricavato dell'evento andrà all'associazione benefica Baby2Baby, un'organizzazione americana senza scopo di lucro che fornisce pannolini, vestiti e altri beni di prima necessità ai bambini in povertà nell'area di Los Angeles e nelle aree disastrate in tutto il Paese. I biglietti, attualmente in vendita su themurderhouse.com, costano 25 dollari e consentiranno tre giorni di accesso virtuale 24 ore su 24 alla casa situata a Los Angeles. Tra gli appuntamenti in programma, c'è quello del proprietario della casa Dr. Ernst von Schwarz che approfondirà la storia delle tecniche di tortura medievali.

American Horror Story: uno dei quadri nascosti sotto la carta da parati della casa stregata

Per quanto riguarda il futuro di American Horror Story, ricordiamo che ad agosto Ryan Murphy aveva dichiarato che ad ottobre sarebbe iniziata la produzione della decima stagione della serie tv. "Grazie a tutti coloro che stanno lavorando duramente per garantire un inizio sicuro per il cast e la troupe. E sì, questo è un indizio", aveva annunciato lo scrittore, caricando una foto di una bocca piena di denti appuntiti su uno sfondo nero, lasciando indovinare ai fan quale sarà il tema della prossima stagione che, a questo punto, dovrebbe uscire nel 2021. I fan della serie potranno inoltre rivedere uniti alcuni veterani come Sarah Paulson, Kathy Bates ed Evan Peters, ai quali si aggiungeranno nomi vecchi e novità, tra cui Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.