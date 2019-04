American Horror Story 9: svelati titolo e trailer della nuova stagione!

Ryan Murphy ha svelato il titolo e il trailer della nona stagione di American Horror Story: arriva infatti AHS 1984!

Dopo il viaggio della serie nel futuro grazie all'ottava stagione, stavolta il creatore dello show ci porterà indietro nel tempo, in uno dei decenni più ricchi per il cinema di genere americano: gli anni '80! Ryan Murphy ha condiviso su Instagram un primo teaser trailer di American Horror Story 1984, che sembra tornare a puntare sui brividi veri. Il titolo è uno dei più semplici dell'intera serie antologica, e proprio per questo motivo lascia molto spazio all'interpretazione e all'immaginazione, finché non ci troveremo davanti ai nuovi episodi finiti.

Nel video vediamo una donna correre in mezzo al bosco, inseguita da un misterioso killer che, al termine del trailer, trafigge la porta con una lunga lama minacciosa. Il tema, probabilmente, potrebbe essere slasher e molti fan hanno visto parecchie similitudini con una delle saghe più famose degli anni '80, ovvero Venerdì 13. Questa stagione di AHS non sarà l'ultima, visto che FX ha rinnovato la serie fino alla decima stagione: ma cosa succederà successivamente, ora che la Fox è stata acquistata dalla Disney?