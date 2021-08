American Horror Story 10: in un trailer le prime scene di Death Valley

American Horror Story 10 sarà suddivisa in due parti e un nuovo trailer condiviso da FX regala ora le prime scene tratte dalla seconda, intitolata Death Valley.

Il video unisce infatti alcuni passaggi di Red Tide, la cui messa in onda inizia oggi negli Stati Uniti, e dei passaggi del secondo racconto svelandone il cast e l'atmosfera, oltre ad anticipare che il racconto sarà legato probabilmente a eventi legati agli alieni.

Nella seconda metà della decima stagione di American Horror Story appariranno Sarah Paulson, Neal McDonough, Kaia Gerber, Nico Greetham, Rachel Hilson, Lily Rabe, Rebecca Dayan, Angelica Ross, Leslie Grossman e Cody Fern.

La stagione intitolata Double Feature ha riportato sugli schermi molti dei protagonisti "storici" come Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, e Finn Wittrock. Al loro fianco spazio anche ad alcuni nuovi membri, tra cui anche l'ex star di Mamma, ho perso l'aereo Macaulay Culkin.

La serie era stata annunciata attraverso la pubblicazione di un video che mostra delle onde infrangersi sulla spiaggia: "Due storie di terrore in una sola stagione. Una vicino al mare, una vicino alla spiaggia". La nuova stagione avrà come tema principale il mare, i suoi pericoli e le sue creature.

Le due storie potrebbero forse intrecciarsi, ma per ora questo dettaglio della trama non è ancora stato confermato.