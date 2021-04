American Horror Story 10: Evan Peters interpreterà una Drag Queen (FOTO)

Una nuova foto promozionale di American Horror Story 10 ritrae Evan Peters nei panni di una drag queen, ruolo che interpreterà in uno o più episodi della serie horror. Nella foto, Peters ha i capelli scuri ed è truccato con colori vibranti, nei toni del rosa e del viola.

Nelle ultime settimane, una serie di news riguardanti la decima stagione di American Horror Story non hanno fatto altro che aumentare l'hype per i nuovi episodi dello show antologico di Ryan Murphy. Lo stesso regista, sceneggiatore e produttore americano ha svelato il titolo American Horror Story: Double Feature, sottolineando come, per la prima volta, verranno raccontate due storie distinte nella medesima stagione. A questa novità si è poi aggiunta quella relativa al casting di Paris Jackson, figlia del compianto Michael, per un ruolo che però non è stato ancora rivelato.

Nelle scorse ore si è invece parlato del personaggio che interpreterà Evan Peters, una delle star più amate della serie. L'account Twitter di The AHS Zone ha infatti condiviso un'immagine che ritrae Peters nei panni di una drag queen, anticipando dunque un dettaglio importante per quanto riguarda il ruolo dell'attore. Successivamente, la stessa fan page ha specificato che non è escluso che Evan Peters interpreti una drag queen soltanto in un singolo episodio della nuova stagione di American Horror Story.

"AGGIORNAMENTO - Evan ha filmato una sequenza di un party con oltre 10 drag queen. È quindi possibile che questo riguardi solo l'episodio di Halloween e che il suo personaggio non sia una drag queen a tempo pieno, anche se al momento sono solo speculazioni. Tuttavia, apparirà nei panni di una drag e si esibirà più volte", si legge nel tweet di The AHS Zone. Ricordiamo che già nei mesi scorsi Monet X Change, star di America's Next Drag Queen, aveva parlato del provino fatto per American Horror Story 10, a conferma di un episodio in cui appariranno più drag queen insieme.