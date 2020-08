Michael Jackson: sua figlia Paris pubblica una foto inedita su Instagram

"Buon compleanno, vecchio". L'unica figlia di Michael Jackson, la modella Paris, ha ricordato così il padre, pubblicando una foto inedita su Instagram nel giorno di quello che sarebbe dovuto essere il suo 62esimo compleanno.

Paris Jackson ha voluto condividere una vecchia foto di famiglia, uno scatto che mostra un momento di vita privata, vissuto col padre. Michael Jackson, morto per arresto cardiaco nel 2009, avrebbe festeggiato il suo 62° compleanno sabato 29 agosto.

Per i suoi tre figli, Paris, di 22 anni, Prince, 23enne, e Prince "Bigi", 18 anni, questo sarebbe stato sicuramente un giorno da commemorare. Ma soltanto Paris ha condiviso un pensiero a suo padre, con una foto insieme a lui.

Anche se Paris ama suo padre, lei è determinata a creare la propria identità e non vivere sotto la sua ombra.In un episodio di Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn su Facebook, la modella, che in quel periodo faceva anche la musicista, ha spiegato che la musica l'ha aiutata a far fronte a questa perdita traumatica negli ultimi 11 anni. "Sono passati 11 anni e ho passato un inferno, sia per la sua morte che per tutte le cose che mi sono successe nella mia vita", ha spiegato Paris insieme a quello che, attualmente, è il suo ex fidanzato. "Se non ne parlo, o se non lo metto nella mia musica, mi rovinerà completamente la vita e farà parte di me per sempre. E sarò schiava di quel tipo di dolore e tormento. Non lo voglio."

Anche da adolescente, Jackson ha mostrato una forza innata e fiducia in sé stessa. Nel 2012, ha parlato con People della sua carriera appena sbocciata, dopo aver ottenuto il suo primo ruolo cinematografico. "Molte persone pensano che mio padre sia l'unico motivo per cui lo sto facendo, ma voglio dimostrare che ho talento e che posso farcela se ci provo. Voglio essere me stessa."

Anche sua zia, la sorella di Micheal, Janet Jackson,ha voluto ricordare il fratello, condividendo una foto per il suo compleanno.

"Mi manchi, fratellone", si legge nel breve e accorato post.