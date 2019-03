American Gods: la serie ottiene il rinnovo per una terza stagione!

American Gods, la serie tratta dal libro di Neil Gaiman, ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di Starz. Il progetto per il piccolo schermo, distribuito in Italia da Amazon Prime Video, cambierà però ancora una volta showrunner e sarà Charles "Chic" Eglee (The Shield, Dexter), a occuparsi della realizzazione dei nuovi episodi dopo Bryan Fuller, Michael Green e Jesse Alexander.

Neil Gaiman ha dichiarato: "Sono elettrizzato che American Gods abbia ottenuto il rinnovo per una terza stagione e ancora di più perché potrò lavorare con Chic Eglee che è il miglior complice. Stiamo ormai lavorando insieme da settimane per dare forma alla stagione e sono felice che possa portare in gloria American Gods. Grazie a Fremantle, Starz e Amazon per aver avuto fiducia nella serie, a Bryan, Michael e Jesse per averla condotta fino a questo punto, al cast e alla troupe, e in particolare agli spettatori. Il loro amore per i personaggi ci ha portati fino a questo punto e ci condurrà al prossimo capitolo".

American Gods è arrivata con gli episodi della seconda stagione su Amazon Prime Video l'11 marzo e potete leggere la nostra recensione delle prime due puntate inedite nel nostro articolo.

Protagonista dello show è Shadow Moon (Ricky Whittle), un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday (Ian McShane), uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

La seconda stagione ha ripreso la narrazione dove si era fermata la prima, con Shadow Moon pronto a immergersi nel conflitto tra nuovi e antichi dei a fianco del del signor Wednesday.

