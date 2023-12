American Fiction: ecco il trailer della commedia con Jeffrey Wright

Orion e Amazon MGM Studios hanno diffuso il nuovo trailer di American Fiction, commedia diretta da Cord Jefferson con protagonista Jeffrey Wright.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2023 e segue il personaggio di Wright, Thelonious Ellison (conosciuto come "Monk"), un professore universitario di letteratura inglese e un autore rispettato. Thelonious scrive un romanzo sotto pseudonimo che incarna tutti gli stereotipi sulle persone nere e rimane scioccato quando scopre che il suo libro ha avuto un enorme successo.

Si seguito la sinossi di American Fiction: "Thelonious Ellison (detto "Monk") è uno stimato autore e professore di letteratura inglese. Ma la sua insofferenza nei confronti della sensibilità culturale dei suoi studenti sta minacciando la sua posizione accademica, mentre il suo ultimo romanzo non riesce ad attrarre gli editori, che sostengono che la scrittura di Monk "non è abbastanza nera. Thelonious si reca nella sua città natale, Boston, per partecipare a un festival letterario dove tutti gli occhi sono puntati sull'autore esordiente di un bestseller intitolato We's Lives In Da Ghetto, un libro che Monk respinge come una ruffianata ai lettori in cerca di storie stereotipate sulla miseria dei neri. Nel frattempo, la famiglia di Monk vive una tragedia e la madre malata richiede un livello di assistenza che né lui né il suo fratello fallito possono permettersi. Una notte, in preda a un raptus, Monk scrive un romanzo sotto pseudonimo che incarna tutti gli stereotipi neri che riesce a immaginare. Il suo agente lo sottopone a un importante editore che gli offre immediatamente il più grande anticipo che Monk abbia mai visto. Mentre il romanzo viene stampato in fretta e furia e Hollywood gli fa la corte, Monk deve fare i conti con un mostro che ha creato lui stesso".

Descritto come una "satira perfidamente intelligente", American Fiction è scritto e diretto da Cord Jefferson e si ispira al romanzo Erasure di Percival Everett. Ad affiancare Wright ci sono Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody, Keith David, Issa Rae e Sterling K. Brown. I produttori esecutivi sono Rian Johnson, Ram Bergman, Percival Everett e Michael Bowes, mentre Jefferson, Ben LeClair, Nikos Karamigios e Jermaine Johnson producono.