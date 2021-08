American Crime Story: Impeachment, svelati poster e uscita della serie su Monica Lewinsky

Attraverso il poster di American Crime Story: Impeachment, condiviso sui social da Sarah Paulson, scopriamo la data di uscita della terza stagione della serie TV prodotta da Ryan Murphy. I nuovi episodi dello show arriveranno su FX il 7 settembre e racconteranno lo scandalo che travolse Bill Clinton e Monica Lewinsky durante il secondo mandato dell'ex presidente americano.

Sono trascorsi quattro anni da quando per la prima volta è stato annunciato il tema scottante che American Crime Story avrebbe affrontato in una delle sue nuove stagioni. Dopo aver parlato del caso O. J. Simpson e dell'assassinio di Gianni Versace, lo show ha scelto infatti di raccontare lo scandalo che coinvolse Bill Clinton, durante il suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti d'America, e la stagista Monica Lewinsky. Nel corso del tempo, sul web sono state rilasciate diverse immagini riguardanti il trucco di alcuni degli attori protagonisti, su tutti quello a cui è stata sottoposta Sarah Paulson per assomigliare maggiormente al suo personaggio, ovvero Linda Tripp, che ha avuto un ruolo chiave nella vicenda, considerato che registrò segretamente le telefonate in cui l'amica Monica Lewinsky parlava della relazione con il Presidente Clinton. Oggi, la stessa Paulson ha condiviso su Instagram il poster ufficiale di American Crime Story: Impeachment ed ha così svelato anche la data di uscita ufficiale della serie TV.

L'immagine in questione mostra il personaggio di Monica Lewinsky di spalle, mentre osserva la Casa Bianca, il luogo dove tutto ebbe luogo e dove, di fatto, la sua vita è stata stravolta. Per quanto riguarda il rilascio dello show, avverrà il 7 settembre, in esclusiva su FX. Ricordiamo che ad interpretare Bill Clinton sarà Clive Owen, mentre Beanie Feldstein ricoprirà il ruolo della stagista. Tra gli interpreti di Impeachment anche Annaleigh Ashford nella parte di Paula Jones, che aveva già accusato Clinton di molestie sessuali alla fine degli anni Novanta. Edie Falco sarà invece Hillary Clinton.

La terza stagione di American Crime Story, show prodotto per FX da Ryan Murphy, è tratta dal libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, scritto da Jeffrey Toobin nel 1999. La sceneggiatura è firmata da Sarah Burgess.