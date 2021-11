America Latina: il teaser del film di Damiano e Fabio D'Innocenzo svela la data di uscita

Vision Distribution ha diffuso il teaser trailer di America Latina, nuovo film dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, svelando anche la data di uscita delle pellicola nei cinema: il 27 gennaio 2022.

Qui la nostra recensione di America Latina. Presentato in concorso alla 78.Mostra internazionale del Cinema di Venezia, il terzo film dei Fratelli D'Innocenzo vede nel cast Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e con la partecipazione di Massimo Wertmüller è prodotto da Lorenzo Mieli per THE APARTMENT, società del gruppo FREMANTLE e VISION DISTRIBUTION, in co-produzione con LE PACTE, in collaborazione con SKY.

America Latina, Fabio e Damiano D'Innocenzo: "Con questo film volevamo un nuovo esordio"

Questa la sinossi di America Latina: Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita.