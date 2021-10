Ambra Angiolini si commuove in radio dopo il Tapiro: "Grazie per il vostro muro d'amore folle”

Ambra Angiolini si è commossa durante la diretta in radio ricordando la solidarietà ricevuta da fan e colleghi dopo la consegna del Tapiro d'Oro: Striscia la Notizia le ha consegnato 'il trofeo' il giorno in cui è stata resa pubblica la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri.

Mercoledì il settimanale Chi ha pubblicato in anteprima la notizia della fine della relazione Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha scritto: "Stando alle nostre fonti sembrerebbe che la Angiolini abbia scoperto un tradimento da parte di Max, un colpo al cuore per lei che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine". Dopo questa notizia Striscia la notizia ha deciso di consegnare il Tapiro d'Oro ad Ambra, la persona tradita.

Il gesto di Valerio Staffelli ha indignato numerosissime persone: la prima ad esporsi è stata la figlia di Ambra, Jolanda Renga, poi è toccato a Selvaggia Lucarelli e a Laura Chiatti, che sui social ha scritto: "Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto". Sono state decine le persone del mondo dello spettacolo ad esprimere solidarietà all'attrice. La conduttrice, inoltre, ha ricevuto numerosi attestati di stima anche dalla gente comune e dai suoi numerosi fan.

Tanto affetto ha commosso Ambra Angiolini, che da qualche giorno conduce un programma su Radio Capital, postazione da cui oggi ha voluto ringraziare tutti, colleghi e persone comuni, e con la voce incrinata dal pianto ha detto: "Apro una parentesi e poi la chiudo. Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza".

Ieri al termine del suo programma radiofonico "Le Mattine" Ambra ha detto alcune parole che molti hanno interpretato come una frecciata a Massimiliano Allegri "Esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta".