Ambra Angiolini: Francesco Scianna è la nuova fiamma dell'attrice?

Ambra Angiolini e Francesco Scianna sono stati fotografati mentre camminavano insieme per le strade di Roma: a seguirli sono stati i paparazzi di Diva e Donna e le foto scattate sono state pubblicate dal magazine. Se le voci del gossip fossero vere, la giudice di X-Factor si sarebbe messa definitivamente alle spalle il rapporto con Max Allegri.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, Ambra Angiolini e Francesco Scianna sono seduti ad un tavolo di un bar all'aperto, lui le accarezza la gamba sinistra mentre chiacchierano. In altre foto i due camminano vicino, in un'altra si abbracciano calorosamente. La loro storia d'amore, se di questo si tratta, sarebbe nata da poco, presto per dire se e come procederà. Ambra e Francesco si sono conosciuti sul palco, entrambi hanno lavorato, nel 2016, allo spettacolo teatrale Tradimenti, diretto da Michele Placido.

L'ultima relazione di Ambra Angiolini è stata quella con Massimiliano Allegri, i due si sono lasciati nell'ottobre del 2021, dopo quattro anni di vita in comune, una rottura difficile da superare per l'attrice anche perchè allora il settimanale CHI, che per primo pubblicò la notizia, parlò di un presunto tradimento dell'allenatore "Stando alle nostre fonti sembrerebbe che la Angiolini abbia scoperto un tradimento da parte di Max, un colpo al cuore per lei che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine".

Francesco Scianna è nato a Palermo il 25 marzo 1982, ha partecipato a numerose produzioni cinematografiche come Vallanzasca - Gli angeli del male di Michele Placido, Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek e Baarìa di Giuseppe Tornatore. In passato è stato legato all'attrice Francesca Chillemi e a Matilde Gioli.

A Vanity Fair, Francesco Scianna, a proposito delle sue storie d'amore, ha detto: "Le mie storie d'amore sono durate in media un anno, solo una è arrivata a tre".